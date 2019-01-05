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сегодня, 15:56 1

Амурчанин незаконно убил семь белок и двух соболей

Амурчанин незаконно убил семь белок и двух соболей
Фото: www.amur.info

В Архаринском районе в зимовье местного жителя, охотника-промысловика, при проверке нашли двух добытых соболей и семь белок. Кроме того сотрудники управления по охране животного мира в окрестностях домика обнаружили установленные капканы. А сезон охоты на пушных зверей был закрыт 28 февраля.

«При объезде территории внимание охотинспекторов привлекла машина, стоявшая у зимовья. Они осмотрели домик, где обнаружили патроны, чехол от карабина и тушки добытых животных. После этого решили дождаться возвращения охотника», – рассказал замначальника отдела охраны управления Валерий Погасиенко.

Житель Архаринского района вышел из леса. Изначально он отрицал свою причастность к незаконной охоте. Утверждал, что убитых пушных зверьков в зимовье принес кто-то другой и оставил. Однако два дня назад выпала пороша, а в округе не было других следов, что опровергало слова нарушителя. Сотрудники управления прошли по следам охотника и обнаружили расставленные капканы, спрятанный под валежником карабин с оптикой. После этого охотник свою вину признал.

В отношении нарушителя составлены материалы, тушки убитых животных изъяты. Браконьеру грозят санкции, вплоть до лишения права охоты, а также штраф и компенсация морального вреда. Каждый незаконно добытый соболь обойдется мужчине в 45 или 75 тысяч рублей — в зависимости от пола животных, каждая белка — от 1,5 до 2,5 тысячи, сообщает областное охотуправление.

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#животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    13 минут назад

    То есть изъятые тушки, в виде детских игрушек, на камеру будут уничтожены?

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