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сегодня, 15:23 1

Возле Зеи неизвестные стреляли по служебному автомобилю

Возле Зеи неизвестные стреляли по служебному автомобилю
Фото: ru.depositphotos.com

Обновлено: 15:38

На трассе в нескольких километрах от города Зея неизвестные пытались заблокировать проезд служебному автомобилю, принадлежащему одной из организаций. Сообщение об этом происшествии поступило в МО МВД России «Зейский» 5 марта.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, водитель сумел объехать препятствие. После этого злоумышленники произвели несколько выстрелов в сторону машины.

В результате происшествия люди не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения.

Нападавшие скрылись. Полиция принимает меры по установлению их личностей, задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе УФПС Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что машина, подвергшаяся нападению, принадлежит «Почте России». Там подтвердили, что никто из сотрудников не пострадал. Денежные средства и материальные ценности остались в сохранности.

«Амурский филиал оказывает полное содействие правоохранительным органам в целях скорейшего задержания злоумышленников», – сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует «Почта России», застрахованы. «Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме», – заверили в пресс-службе.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    24 минуты назад

    Это были партизаны, им никто не сказал, что война уже давно закончилась

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