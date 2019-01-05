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сегодня, 15:40 0

Концепция сверхтяжелой ракеты для Восточного не понравилась правительству

Концепция сверхтяжелой ракеты для Восточного не понравилась правительству
Фото: архив Амур.инфо

Разработанная госкорпорацией концепция новой российской сверхтяжелой ракеты не нашла поддержки в правительстве, проект будет пересмотрен. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Разработанная концепция получит серьезные изменения», – сказал собеседник агентства, не уточнив, что вызвало требования к пересмотру проекта.

Однако, по его словам, внесенная на рассмотрение федеральным ведомствам концепция ракеты была отклонена.

Другой источник сообщил, что концепцию сверхтяжелой ракеты вернули на доработку в связи с тем, что проект не был увязан с разрабатывающейся программой исследования и освоения Луны на длительный срок, а предполагал программу полетов ракеты к Луне только на ближайшие пять-семь лет после создания носителя, без взгляда на перспективу.

Ранее предполагалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в марте. Недавно глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что программа исследования и освоения Луны, частью которой станет проект сверхтяжелой ракеты, еще находится на согласовании и будет представлен в Совбез России в течение полугода.

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал информагентству, что «Роскосмос» окончательно определил наиболее предпочтительный облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне.

В начале февраля в «Роскосмосе» сообщили, что готовится к внесению в правительство эскизный облик ракеты сверхтяжелого класса, подписан генеральный график создания сверхтяжелого комплекса и ее наземной инфраструктуры.

Указ президента Владимира Путина о создании «Енисея» был подписан в начале 2018 года. Первый пуск планируется на 2028 год. Стартовый комплекс для «Енисея» планируется построить в 22 километрах от города Циолковский в Амурской области. На создание ракеты «Роскосмос» просил выделить 1,2 триллиона рублей.

Окончательный облик ракеты «Енисей» со всеми техническими особенностями будет прописан в эскизном проекте, который должен быть подготовлен к ноябрю 2019 года.

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#космодром #космос #российская власть

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