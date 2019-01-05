В Благовещенске маленького ребенка оставили одного в машине

В Инстаграме в аккаунте благовещенского торгового центра «Флагман» появились фотографии припаркованной машины, в которой спит маленький ребенок. На вид малышу около года. В автомобиле взрослые его оставили одного.

Ребенок оказался без присмотра 4 марта. Взрослые отсутствовали около получаса, отметили авторы публикации. Амур.инфо обратилось за комментарием в полицию с просьбой прояснить – есть ли основания для проведения проверки. В МО МВД России «Благовещенский» пояснили, что в ходе мониторинга социальных сетей, информация об этом выявлена. Началась проверка по данному факту.

С 2017 года в России существует ответственность для водителей, оставивших в автомобиле без присмотра детей в возрасте до 7 лет. По данным Административного кодекса, за такое правонарушение виновному грозит устное предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Запрет введен после ряда несчастных случаев с детьми, оставленными в машинах. Так, 2014 году в Ижевске молодые родители оставили на заднем сиденье спящего младенца, а сами пошли в торговый центр. Причем взрослые даже приоткрыли окна в салоне. Но, когда они вернулись, ребенок уже не дышал, сообщал «Автовзгляд». В феврале 2019 года СМИ рассказали о происшествии в Калуге. Там 6-летний мальчик сгорел в машине, где его оставили родители. Взрослые закрыли автомобиль и ушли в поликлинику. В это время машина загорелась, ребенок погиб.

Кроме административной статьи, существует уголовная – «Оставление в опасности». «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, – наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, (…) либо лишением свободы на срок до 1 года», – говорится в Уголовном кодексе РФ.