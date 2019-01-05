Гнезда краснокнижных птиц в Приамурье сосчитают с воздуха

В Амурской области гнезда краснокнижных птиц, а также количество яиц в каждом из них, посчитают с воздуха. В дирекции по охране животного мира появился новый квадрокоптер.

Беспилотник способен подниматься на высоту до 500 метров и проводить в полете до получаса. На днях устройство в тестовом режиме уже опробовали в центре охраны природы «Зейский».

«Квадрокоптер, приобретенный за счет внебюджетных средств, планируется использовать при учетах, в том числе гнезд и краснокнижных птиц, а также для съемок ландшафта и животных в труднодоступных местах. Также он будет очень полезен для мониторинга и оценки последствий различных стихийных бедствий, например, сезонных пожаров или разлива рек», – прокомментировал замначальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Беспилотник может использоваться и для борьбы с браконьерами. С его помощью инспектор, не выходя из машины, сможет отследить с воздуха подозрительную активность в своем районе, увидеть посторонние машины и людей, а также направление их движения.