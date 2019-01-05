Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:21 0

Гнезда краснокнижных птиц в Приамурье сосчитают с воздуха

Гнезда краснокнижных птиц в Приамурье сосчитают с воздуха
Фото: amurohota.ru

В Амурской области гнезда краснокнижных птиц, а также количество яиц в каждом из них, посчитают с воздуха. В дирекции по охране животного мира появился новый квадрокоптер.

Беспилотник способен подниматься на высоту до 500 метров и проводить в полете до получаса. На днях устройство в тестовом режиме уже опробовали в центре охраны природы «Зейский».

«Квадрокоптер, приобретенный за счет внебюджетных средств, планируется использовать при учетах, в том числе гнезд и краснокнижных птиц, а также для съемок ландшафта и животных в труднодоступных местах. Также он будет очень полезен для мониторинга и оценки последствий различных стихийных бедствий, например, сезонных пожаров или разлива рек», – прокомментировал замначальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Беспилотник может использоваться и для борьбы с браконьерами. С его помощью инспектор, не выходя из машины, сможет отследить с воздуха подозрительную активность в своем районе, увидеть посторонние машины и людей, а также направление их движения.

Просмотров всего: 313

#природа #технологии

распечатать


Происшествия 12

Спутниковый мониторинг выявил золотодобытчиков, загрязнявших амурские реки
Общество 3

В Хинганском заповеднике появились новые фотокамеры для слежения за тигрицей Илоной
В России и мире

Немецкие учёные занимаются созданием сверхнового графенового лазера
В России и мире

В NASA создали экологичный беспилотник из грибов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь