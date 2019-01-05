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сегодня, 15:08 0

У девушки в ухе поселился таракан

У девушки в ухе поселился таракан
Фото: ru.depositphotos.com

В Китае из уха девушки извлекли живого таракана. Она обратилась к врачу из-за боли в ухе, которая появилась у нее после сна.

При осмотре специалисты обнаружили насекомое. «Мы немедленно удалили его и обнаружили, что это был живой таракан», – рассказал один из врачей.

Доктор полагает, что насекомое искало еду и поэтому забралось в ухо, пока семнадцатилетняя девушка спала. Также врач сообщил, что так поступают не только тараканы, но и пауки или комары. По его словам, в подобных случаях нужно сразу обратиться к врачу, а не пытаться извлечь насекомое самостоятельно.

«Лента.ру» сообщает, что американский энтомолог Коби Шаль назвал уши спящих людей идеальным местом для еды и отдыха таракана. Эти насекомые любят небольшие, теплые и влажные места. Кроме того, их привлекает исходящий из ушей запах.

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#здоровье #Китай

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