В Благовещенске за две минуты случилось два ДТП и пострадали 10 машин

В соцсетях появилась информация о том, что в Благовещенске произошла авария из девяти машин. Очевидцы сообщили, что водителю иномарки стало плохо и он проехался по ряду стоящих машин. Однако правда оказалась еще интереснее.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ГИБДД Благовещенска, по одному адресу были зафиксированы два ДТП с разницей в одну минуту. В 12:00 произошла авария с участием четырех машин около дома № 7 на улице Европейской. А затем, в 12:01, случилось ДТП с участием шести автомобилей. Пострадавших нет, машины получили незначительные повреждения.

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#ДТП #транспорт

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Василий Кленин