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сегодня, 15:03 5

В Благовещенске за две минуты случилось два ДТП и пострадали 10 машин

В Благовещенске за две минуты случилось два ДТП и пострадали 10 машин
Фото: www.instagram.com/blag_dtp/

В соцсетях появилась информация о том, что в Благовещенске произошла авария из девяти машин. Очевидцы сообщили, что водителю иномарки стало плохо и он проехался по ряду стоящих машин. Однако правда оказалась еще интереснее.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ГИБДД Благовещенска, по одному адресу были зафиксированы два ДТП с разницей в одну минуту. В 12:00 произошла авария с участием четырех машин около дома № 7 на улице Европейской. А затем, в 12:01, случилось ДТП с участием шести автомобилей.

Пострадавших нет, машины получили незначительные повреждения.

Просмотров всего: 1073

#ДТП #транспорт

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Комментарии
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  • Ирина Домашняя

    Ирина Домашняя
    40 минут назад

    а причина? АИ интриганты. почему случились эти дтп?

  • Rak900

    Rak900
    39 минут назад

    ну алкаш как обычно

  • inoy

    inoy
    27 минут назад

    в инсте написано: стало плохо человеку

  • рождён в СССР

    рождён в СССР
    17 минут назад

    Срочно подробности! Желательно с видео. народу зрелищ не хватает.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    15 минут назад

    если действительно стало плохо, то сидел бы дома, дурачек. а так либо бухой либо баба.

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