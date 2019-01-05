Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:20 1

На Масленицу в центре Благовещенска алкоголь продавать не будут

На Масленицу в центре Благовещенска алкоголь продавать не будут
Фото: архив Амур.инфо

В воскресенье, 10 марта, во время проведения масленичных гуляний вблизи площади Ленина будет ограничена продажа крепких напитков. Ограничение будет действовать до и после мероприятия – с 10:00 до 16:00.

Проводы зимы состоятся в областном центре 10 марта. Согласно постановлению администрации города Благовещенска от 22 февраля «О подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных Масленице», народное масленичное гулянье будет проводиться на площади имени Ленина с 12:00 до 15:00 часов.

Согласно областному закону, за два часов до начала праздника, на время его проведения, а также еще час после окончания гуляний спиртное запрещено продавать на самой площади, а также на прилегающих к ней территориях в границе 700 метров.

«Учитывая массовость мероприятия, необходимо принять меры по недопущению нарушений требований закона, в том числе во избежание нарушений в других сферах – общественного порядка, благоустройства», – объясняет благовещенская мэрия.

Просмотров всего: 164

#закон #праздники

распечатать


Общество 13

Россияне будут сами выбирать день для регистрации брака
Общество

В конце июня в Благовещенске на три дня ограничат продажу алкоголя
Общество 6

В Благовещенске 1 и 9 мая ограничат продажу алкоголя
Общество 1

В честь 100-летия амурской полиции наградили 50 сотрудников
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • 24hoursparty

    24hoursparty
    3 минуты назад

    Спаиб за предупреждение.Ну, раз на месте не купить, придется позаботится заранее и придти на площадь уже "в сопли".

    хотя - 700 метров бешенной собаке - не крюк.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь