На Масленицу в центре Благовещенска алкоголь продавать не будут

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В воскресенье, 10 марта, во время проведения масленичных гуляний вблизи площади Ленина будет ограничена продажа крепких напитков. Ограничение будет действовать до и после мероприятия – с 10:00 до 16:00.

Проводы зимы состоятся в областном центре 10 марта. Согласно постановлению администрации города Благовещенска от 22 февраля «О подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных Масленице», народное масленичное гулянье будет проводиться на площади имени Ленина с 12:00 до 15:00 часов.

Согласно областному закону, за два часов до начала праздника, на время его проведения, а также еще час после окончания гуляний спиртное запрещено продавать на самой площади, а также на прилегающих к ней территориях в границе 700 метров.

«Учитывая массовость мероприятия, необходимо принять меры по недопущению нарушений требований закона, в том числе во избежание нарушений в других сферах – общественного порядка, благоустройства», – объясняет благовещенская мэрия.