Благовещенцу Виталию Казюленису вручили медаль «За спасение погибающих на водах» (фото)

Это уже вторая награда Виталия – в декабре на заседании в администрации Благовещенска он получил благодарность мэра Благовещенска Валентины Калиты.

Во вторник, 5 марта, награду от имени министра МЧС России благовещенцу вручил главный Государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

На чествование специально из Садового приехала и Светлана Алексеевна Заикина – женщина, которая не утонула вместе с уходящей под воду машиной только благодаря Виталию Казюленису.

19 октября 2018 года супруги Заикины, живущие в Садовом, что в окрестностях Благовещенска, ехали по поселку в районе озера. При развороте автомобиль не просто покатился в сторону озера, а въехал в него и начал погружаться в воду.

Как потом выяснилось, глубина водоема в месте происшествия составляет не менее двух метров. Супруги понимали, что у них совсем немного времени, чтобы выбраться из тонущей машины. Однако самостоятельно они не смогли открыть ни пассажирскую, ни водительскую двери. Понимая, что шансов спастись все меньше, Светлана Алексеевна позвонила зятю и сообщила о происшествии.

В это время мимо озера проезжал автомобиль. Водитель остановил машину, вышел, посмотрел на происходящее и уехал. Светлана Заикина стучала по стеклу, кричала: «Помогите!». На берегу озера стояли два молодых человека. Они, не сообщив о происшествии в спасательную службу и не предприняв ни одной попытки спасти людей, снимали на телефон, как автомобиль уходит под воду и как гибнут люди.

В это время по дороге мимо озера проходил 40-летний житель Благовещенска Виталий Казюленис, приехавший в поселок Садовый к друзьям. Увидев тонущую машину, он уточнил у молодых людей, что произошло и есть в автомобиле люди.

«Решение принял в доли секунды: положил сумку на берег, бросился в холодную воду. Рискуя жизнью, он подплыл к машине, которая к этому времени ушла под воду полностью, и пытался открыть двери. Несколько раз ему пришлось погружаться в воду, пока не удалось открыть водительскую дверь. Виталий Витасович помог мужчине покинуть тонущее транспортное средство и поплыл к пассажирской двери. Жизни Светланы Алексеевны угрожала смертельная опасность, и это не преувеличение. Автомобиль был под водой. Каждая секунда промедления могла привести к гибели женщины. Как рассказал Виталий, в те минуты он не думал ни о себе, ни о том, что может заболеть после пребывания в холодной воде, ни о том, что может сам не выплыть. В голове молоточком стучало: быстрее, быстрее, быстрее, только бы успеть. А пассажирская дверь все не поддавалась. С большим трудом Казюленис открыл дверь и вытащил женщину на поверхность водоема, потом помог пострадавшим добраться до берега. На суше передал мужчину и женщину подоспевшим к тому моменту родственникам, а сам пошел к друзьям. Нужно было срочно переодеться в сухую одежду», – сообщает амурское управление МЧС.

Спаситель и спасенные снова встретились на другой день, когда Виталий зашел, чтобы справиться о здоровье супругов. Теперь Виталий Казюленис – самый желанный гость в доме супругов Заикиных, и теперь у них есть общий праздник: 19 октября – день спасения.

По признанию самого Виталия, этот случай изменил его жизнь. «О многих вещах заставил задуматься. За себя я обрадовался, что готов помогать людям, оказавшимся в таких каких-то сложных ситуациях. Рисковать жизнью стоит. Во-первых, любой из нас может оказаться в такой ситуации. И если я окажусь в этой ситуации, а кто-то мимо пройдет, это может плачевно кончиться. Мы должны помогать друг другу, для того мы и живем, чтобы отзываться на беду другого человека, быть отзывчивым и сострадательным», – подытожил герой.

Фото: амурское управление МЧС