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Благовещенцу Виталию Казюленису вручили медаль «За спасение погибающих на водах» (фото)

Благовещенцу Виталию Казюленису вручили медаль «За спасение погибающих на водах» (фото)

Благовещенцу Виталию Казюленису, который спас людей из тонущего автомобиля, вручили еще одну награду. За проявленные смелость и мужество ему вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Это уже вторая награда Виталия – в декабре на заседании в администрации Благовещенска он получил благодарность мэра Благовещенска Валентины Калиты.

Во вторник, 5 марта, награду от имени министра МЧС России благовещенцу вручил главный Государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

На чествование специально из Садового приехала и Светлана Алексеевна Заикина – женщина, которая не утонула вместе с уходящей под воду машиной только благодаря Виталию Казюленису.

19 октября 2018 года супруги Заикины, живущие в Садовом, что в окрестностях Благовещенска, ехали по поселку в районе озера. При развороте автомобиль не просто покатился в сторону озера, а въехал в него и начал погружаться в воду.

Как потом выяснилось, глубина водоема в месте происшествия составляет не менее двух метров. Супруги понимали, что у них совсем немного времени, чтобы выбраться из тонущей машины. Однако самостоятельно они не смогли открыть ни пассажирскую, ни водительскую двери. Понимая, что шансов спастись все меньше, Светлана Алексеевна позвонила зятю и сообщила о происшествии.

В это время мимо озера проезжал автомобиль. Водитель остановил машину, вышел, посмотрел на происходящее и уехал. Светлана Заикина стучала по стеклу, кричала: «Помогите!». На берегу озера стояли два молодых человека. Они, не сообщив о происшествии в спасательную службу и не предприняв ни одной попытки спасти людей, снимали на телефон, как автомобиль уходит под воду и как гибнут люди.

В это время по дороге мимо озера проходил 40-летний житель Благовещенска Виталий Казюленис, приехавший в поселок Садовый к друзьям. Увидев тонущую машину, он уточнил у молодых людей, что произошло и есть в автомобиле люди.

«Решение принял в доли секунды: положил сумку на берег, бросился в холодную воду. Рискуя жизнью, он подплыл к машине, которая к этому времени ушла под воду полностью, и пытался открыть двери. Несколько раз ему пришлось погружаться в воду, пока не удалось открыть водительскую дверь. Виталий Витасович помог мужчине покинуть тонущее транспортное средство и поплыл к пассажирской двери. Жизни Светланы Алексеевны угрожала смертельная опасность, и это не преувеличение. Автомобиль был под водой. Каждая секунда промедления могла привести к гибели женщины. Как рассказал Виталий, в те минуты он не думал ни о себе, ни о том, что может заболеть после пребывания в холодной воде, ни о том, что может сам не выплыть. В голове молоточком стучало: быстрее, быстрее, быстрее, только бы успеть. А пассажирская дверь все не поддавалась. С большим трудом Казюленис открыл дверь и вытащил женщину на поверхность водоема, потом помог пострадавшим добраться до берега. На суше передал мужчину и женщину подоспевшим к тому моменту родственникам, а сам пошел к друзьям. Нужно было срочно переодеться в сухую одежду», – сообщает амурское управление МЧС.

Спаситель и спасенные снова встретились на другой день, когда Виталий зашел, чтобы справиться о здоровье супругов. Теперь Виталий Казюленис – самый желанный гость в доме супругов Заикиных, и теперь у них есть общий праздник: 19 октября – день спасения.

По признанию самого Виталия, этот случай изменил его жизнь. «О многих вещах заставил задуматься. За себя я обрадовался, что готов помогать людям, оказавшимся в таких каких-то сложных ситуациях. Рисковать жизнью стоит. Во-первых, любой из нас может оказаться в такой ситуации. И если я окажусь в этой ситуации, а кто-то мимо пройдет, это может плачевно кончиться. Мы должны помогать друг другу, для того мы и живем, чтобы отзываться на беду другого человека, быть отзывчивым и сострадательным», – подытожил герой.

Фото: амурское управление МЧС

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#МЧС #происшествия

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9 апреля 2017, 13:22
Комментарии
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  • Транзитный пассажир

    Транзитный пассажир
    1 час назад



    Водитель остановил машину, вышел, посмотрел на происходящее и уехал.

    На берегу озера стояли два молодых человека. Они, не сообщив о происшествии в спасательную службу и не предприняв ни одной попытки спасти людей, снимали на телефон, как автомобиль уходит под воду и как гибнут люди.



    Куда катится мир.

  • Сын маминой подруги

    Сын маминой подруги
    1 час назад

    На берегу озера стояли два молодых человека. Они, не сообщив о происшествии в спасательную службу и не предприняв ни одной попытки спасти людей, снимали на телефон, как автомобиль уходит под воду и как гибнут люди.

    Режиссерами вырастут, джеймсонами кэмеронами

  • Кузинатра

    Кузинатра
    58 минут назад

    Интересно, если бы в тонущей машине были родители этих молодых людей с телефонами, они тоже стояли бы и спокойно снимали? А Виталий - молодец, счастья ему и удачи в жизни.

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