В Амурской области появится еще один Арбат

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У озера с лотосами в Ивановке построят Арбат. Так назовут будущую парковую зону села. Благоустроить планируется площадь в 670 квадратных метров. На Арбате уложат тротуарную плитку, установят скамейки и урны.

Проект реализуют в 2019 году в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области».

5 марта 2019 года между амурским минсельхозом и администрацией Ивановского сельсовета было подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию этого проекта. Также средства на Арбат будут получены из федерального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Как сообщала ивановская газета «Амурец», сметная стоимость проекта – около 2 миллионов рублей. Предполагается, что в парковой зоне будут собираться художники и мастера прикладного искусства, которые станут заниматься творчеством, а также продавать изделия и художественные произведения.

В Благовещенске в теплое время года тоже появляется Арбат – только молодежный. Мероприятия организует центр развития молодёжных и общественных инициатив «Выбор». На благовещенском Арбате, как правило, проводят различные мастер-классы, конкурсы и игры, проходят выступления творческих коллективов.