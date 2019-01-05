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сегодня, 13:37 3

За себя и за того парня: в Приамурье глава предприятия получал двойную зарплату

За себя и за того парня: в Приамурье глава предприятия получал двойную зарплату
Фото: www.amur.info

В Амурской области бывший директор муниципального унитарного предприятия обвиняется в растрате. Он фиктивно устроил родственника на работу, чтобы самому получать зарплату и другие выплаты, сообщает амурское управление МВД России.

Факт противоправной деятельности выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области. Расследование вели следователи отдела полиции Тамбовского района. В ходе следствия установлено, что с апреля 2015 года по январь 2016-го директор МУП в Тамбовском районе, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил родственника. Зарплату несуществующего слесаря аварийно-восстановительных работ, а также другие выплаты обвиняемый использовал по личному усмотрению. Ущерб предприятию превысил 150 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, обвиняемый признался в содеянном. Чтобы возместить ущерб, на его имущество наложили арест. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Его фигурант предстанет перед судом.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Согласно действующему законодательству, за растрату предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    вы проверьте школы по факту фиктивности-там такое будет

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Кто-то обиделся на директора и накапал куда следует.

  • Дмитрий Новый

    Дмитрий Новый
    44 минуты назад

    этот умник еще легко отделался. умвд сделали дело, борятся с коррупцией.

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