После перевода из Приамурья Цеповяза снова проверят

«Планируем посетить этот СИЗО 12 марта, проверим условия содержания там людей, в том числе Цеповяза, зададим вопросы, возможно, есть жалобы на питание, медицинское обслуживание», – сказала Макарчук.

Ранее сообщалось, что Цеповяза перевели из исправительной колонии № 3 в Приамурье в СИЗО Хабаровска для проведения с ним следственных действий: СК расследует уголовное дело о превышении полномочий в колонии.

Вячеслав Цеповяз – осужденный по делу «банды Цапков». В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз позирует в колонии в Амурской области с мобильным телефоном и едой не из тюремного меню. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Постепенно появились новые подробности жизни Цеповяза в колонии – эти сведения распространяет некий Сергей Перин.

25 февраля Амур.инфо сообщало, что начальник колонии, где сидел Цеповяз, ушел в отпуск с последующим увольнением. Также сообщалось, что в этой колонии по решению суда будут установлены «глушилки».