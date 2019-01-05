После перевода из Приамурья Цеповяза снова проверят
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края посетят следственный изолятор в Хабаровске, куда перевели из Амурской области Вячеслава Цеповяза. Об этом ТАСС 5 марта сообщила председатель ОНК края Виктория Макарчук.
«Планируем посетить этот СИЗО 12 марта, проверим условия содержания там людей, в том числе Цеповяза, зададим вопросы, возможно, есть жалобы на питание, медицинское обслуживание», – сказала Макарчук.
Ранее сообщалось, что Цеповяза перевели из исправительной колонии № 3 в Приамурье в СИЗО Хабаровска для проведения с ним следственных действий: СК расследует уголовное дело о превышении полномочий в колонии.
Вячеслав Цеповяз – осужденный по делу «банды Цапков». В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз позирует в колонии в Амурской области с мобильным телефоном и едой не из тюремного меню. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Постепенно появились новые подробности жизни Цеповяза в колонии – эти сведения распространяет некий Сергей Перин.
25 февраля Амур.инфо сообщало, что начальник колонии, где сидел Цеповяз, ушел в отпуск с последующим увольнением. Также сообщалось, что в этой колонии по решению суда будут установлены «глушилки».
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