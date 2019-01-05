Перед 8 Марта благовещенских водителей проверят на трезвость

В Благовещенске и Благовещенском районе пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно будет проводиться с 6 по 10 марта, а 7 марта автоинспекторы устроят массовые проверки водителей, чтобы найти тех, кто сел за руль нетрезвым.

В ходе массовых проверок инспекторы дорожно-патрульной службы остановят максимальное количество автомобилей. В результате краткой беседы с водителем опытные полицейские поймут, есть ли у шофера признаки опьянения. Если таковых нет, то водитель продолжит движение. А если есть, то придется пройти освидетельствования на состояние опьянения.

Целью мероприятия является предотвращение ДТП, пресечение и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения.

За два месяца 2019 года в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 7 ДТП с участием нетрезвых водителей. За этот период автоинспекторы задержали 152 пьяных водителей. 36 автомобилистов отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 52 водителя задержаны за то, что сели пьяными за руль, будучи уже наказанными за такое нарушение.

Как отмечают в городском отделе ГИБДД, из общего числа нетрезвых водителей выявлены 32 женщины, которые управляли автомобилями, находясь в нетрезвом состоянии или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

«Если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону: (4162) 42-52-62 или 02. Ваш звонок может остановить беду!» – призывают в Госавтоинспекции.