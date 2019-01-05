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сегодня, 12:56 9

Точную причину смерти малыша, избитого в Белогорске, установит экспертиза

Точную причину смерти малыша, избитого в Белогорске, установит экспертиза
Фото: vk.com

Переквалифицировать статью уголовного дела в отношении жителя Белогорска, признавшегося в избиении годовалого малыша, следователи пока не будут. На данный момент происшествие расследуется по статье «Покушение на убийство». Окончательная квалификация преступления будет дана с учетом смерти ребенка, сообщили Амур.инфо в Амурском следственном управлении.

Точную причину гибели малыша следователи установят с помощью судебно-медицинской экспертизы, пояснили в СУ СК РФ по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, утром 5 марта в детской областной больнице умер годовалый ребенок. С 18 февраля мальчик находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, сначала – в Белогорской, затем – в Амурской областной детской больнице.

В избиении малыша признался сожитель матери. По предварительным данным, 18-летний житель Белогорска избивал ребенка в течение трех дней. При этом мать мальчика этому не препятствовала. Скорую помощь жительница Белогорска вызвала, только когда ребенок находился в глубокой коме и не подавал признаков жизни.

Житель Белогорска находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение. В отношении матери погибшего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    3 часа назад

    Точная причина - это тварина мать , которой е...рь дороже ребёнка собственного , а также аморальный ублюдок , который не полезет на равного себе , а будет калечиттг беззащитного.

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Обоих на цепь посадить,что б мучительно отошли.Животные умнее чем эти нелюди. Малыша искренне жаль столько мучился

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    А мамаша по прежнему Дюма читает? Уголовный кодекс не почитывала еще?

    Почему по статье за оставление в опасности и за соучастие не возбудили дело на нее?

    Она нигде не говорила, что ее силой там удерживали, угрожали ей, значит она находилась там добровольно, значит она соучастник этого преступления.

    Уроды. Какие же уроды.

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    Убийца и его соучастница

  • Дмитрий0706

    Дмитрий0706
    1 час назад

    Они выпили ,он начал плакать ,он пьяный избил ,пока мамка спала

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Дмитрий0706

    Они выпили ,он начал плакать ,он пьяный избил ,пока мамка спала



    три дня спала?

  • Дмитрий Новый

    Дмитрий Новый
    1 час назад

    за решётку обоих! малышу пусть земля будет пухом...

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Дмитрий0706Они выпили ,он начал плакать ,он пьяный избил ,пока мамка спала


    Да что вы что вы .. Прям плакать начал, да ? Бедный какой .. Может пожалеть его ? И ее? Она же спала. Вы хотя бы думайте что пишите... Ребёнка годовалого забили до смерти. У крохи даже шанса не было чтобы спастись .. Только заплакать мог , чтоб соседи или ещё кто услышали.. Так за это и избили ((( За то что кричал , мешал бухать и совокупляться двум уродам.. Вот здесь , когда осознаешь ужас ситуации , реально хочется плакать. Да что уж плакать - реветь навзрыд ..

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Max-1990
    Дмитрий0706Они выпили ,он начал плакать ,он пьяный избил ,пока мамка спала


    Да что вы что вы .. Прям плакать начал, да ? Бедный какой .. Может пожалеть его ? И ее? Она же спала. Вы хотя бы думайте что пишите... Ребёнка годовалого забили до смерти. У крохи даже шанса не было чтобы спастись .. Только заплакать мог , чтоб соседи или ещё кто услышали.. Так за это и избили ((( За то что кричал , мешал бухать и совокупляться двум уродам.. Вот здесь , когда осознаешь ужас ситуации , реально хочется плакать. Да что уж плакать - реветь навзрыд ..


    Перечитал комментарий ваш , сначала подумал что плакать начал этот урод убийца.. Неправильно понял сначала. Но тем не менее его ничего не оправдывает .. Ни с какой стороны .

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