Точную причину смерти малыша, избитого в Белогорске, установит экспертиза

Переквалифицировать статью уголовного дела в отношении жителя Белогорска, признавшегося в избиении годовалого малыша, следователи пока не будут. На данный момент происшествие расследуется по статье «Покушение на убийство». Окончательная квалификация преступления будет дана с учетом смерти ребенка, сообщили Амур.инфо в Амурском следственном управлении.

Точную причину гибели малыша следователи установят с помощью судебно-медицинской экспертизы, пояснили в СУ СК РФ по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, утром 5 марта в детской областной больнице умер годовалый ребенок. С 18 февраля мальчик находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, сначала – в Белогорской, затем – в Амурской областной детской больнице.

В избиении малыша признался сожитель матери. По предварительным данным, 18-летний житель Белогорска избивал ребенка в течение трех дней. При этом мать мальчика этому не препятствовала. Скорую помощь жительница Белогорска вызвала, только когда ребенок находился в глубокой коме и не подавал признаков жизни.

Житель Белогорска находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение. В отношении матери погибшего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка».