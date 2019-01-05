В поликлинике Ерофея Павловича лечили «мертвые души»

Двое сотрудников узловой поликлиники станции Ерофей Павлович в Сковородинском районе – заместитель главного врача и медсестра – сговорившись, вносили в документацию недостоверные данные о количестве принятых пациентов. Они рассчитывали получить за это надбавки к зарплате.

Медиков обвинили в мошенничестве. Сковородинская транспортная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении сотрудников поликлиники, обвиняемых в совершении мошенничества. Суд установил, что в декабре 2016 года заместитель главврача и медсестра, вступили в сговор, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о количестве принятых пациентов. В дальнейшем они получили надбавки стимулирующего характера за количественные показатели работы. Подсудимым в итоге назначили штраф в размере 5 000 рублей каждому, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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Василий Кленин