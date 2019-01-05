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В поликлинике Ерофея Павловича лечили «мертвые души»

В поликлинике Ерофея Павловича лечили «мертвые души»
Фото: ru.depositphotos.com

Двое сотрудников узловой поликлиники станции Ерофей Павлович в Сковородинском районе – заместитель главного врача и медсестра – сговорившись, вносили в документацию недостоверные данные о количестве принятых пациентов. Они рассчитывали получить за это надбавки к зарплате.

Медиков обвинили в мошенничестве. Сковородинская транспортная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении сотрудников поликлиники, обвиняемых в совершении мошенничества.

Суд установил, что в декабре 2016 года заместитель главврача и медсестра, вступили в сговор, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о количестве принятых пациентов. В дальнейшем они получили надбавки стимулирующего характера за количественные показатели работы.

Подсудимым в итоге назначили штраф в размере 5 000 рублей каждому, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#здоровье #происшествия #суды

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7 августа 2017, 20:15
Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Да по всей области лечат мертвые души

  • Гефест

    Гефест
    2 часа назад

    Звоню две недели назад в поликлинику на Калинина в регистратуру, записаться к врачу, говорю я у вас не был лет 10, наверное и карточки моей нет, называю ФИО, а мне отвечают, что вы говорите, вы же в прошлом году проходили у нас комплексное обследование. Оптимизация в деле, провели обследование меня без меня.

  • Игорь Ткаченко

    Игорь Ткаченко
    1 час назад

    Как тебе такое, Илон Маск ???

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