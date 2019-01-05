В Сети появилась информация о том, какую пенсию получают звезды

Стало известно, какую пенсию получают пенсионеры российской эстрады. Также сообщили о том, как они распоряжаются своими накоплениями.

Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей в месяц. Такую сумму выплат Примадонне назначили не сразу. Изначально в 2002 году артистка получала 2 тысячи рублей. В 2017 году примадонна стала получать десять тысяч рублей в месяц. С наступлением нового года пенсия Аллы Борисовны проиндексировалась и увеличилась в три раза с учетом надбавки за звание народной артистки. Теперь Пугачева получает почти пятьдесят тысяч рублей ежемесячно. Известно, что все пенсионные деньги Примадонна перечисляет на счет своей давней поклонницы, с детства прикованной к инвалидному креслу.

Помимо Аллы Борисовны, свою пенсию отдает на благотворительность и София Ротару. Звезда получает 16 000 рублей и помогает слушательнице с редким заболеванием костей. За финансовыми делами Ротару следит директор. Зарабатывает София Михайловна благодаря инвестициям, собственному бутик-отелю в Ялте и концертами, причем в России певица временно не выступает.

Роза Сябитова получает 14 тысяч рублей в месяц и все сбережения откладывает на счет. Известно, что на отдых она ездит бесплатно, заранее договариваясь с принимающей стороной о рекламе. Также звезда проекта «Давай поженимся» вкладывает большие суммы в образование детей и собственные проекты. «Как говорится, на государство надейся, а сам не плошай. Я для себя решила, что пенсия мне не помеха, я буду работать, пока из ума не выживу», – считает телеведущая.

Михаил Боярский получается пенсию в размере 20 тысяч рублей. При необходимости артист готов жить только на пенсию.

Николай Цискаридзе стал пенсионером еще десять лет назад и получает 12 тысяч в месяц. В свои 45 лет Николай уже 10 лет как пенсионер, пособие он оформил после 15 лет стажа на сцене. Известно, что Цискаридзе откладывает пенсию на похороны: «Я ее не снимаю. Как говорила моя няня, это гробовые», – поясняет артист.

Лариса Лужина получает пенсию в размере 60 тысяч в месяц. Эта сумма складывается из основной пенсии, набавки за пережитую блокаду Ленинграда и «народную артистку». Живет Лариса Анатольевна не только на деньги от государства: съемки в телепроектах приносят ей 15-30 тысяч за шоу, а служба в театре около 15 тысяч ежемесячно.

Эдита Пьеха получает 42 тысячи рублей и довольна своей пенсией. «Раньше по тридцать-сорок концертов в месяц давала. А сейчас уже не хочу и не могу. Да и необходимости нет, у меня пенсия хорошая», – говорит о своем положении 81-летняя звезда. Сумма в 40 с лишним тысяч складывается из двух частей: 17 тысяч – пенсия артистки, 25 — доплата за звание Почетного шахтера Кузбасса (отец и брат Пьехи умерли из-за тяжелой работы под землей). Этим и довольствуется. Эдита Станиславовна давно сбежала от городской суеты в дом под Питером, построенный еще в советское время.

Меньше всех звезд получает Лолита Милявская. Пенсия звезды составляет 6 тысяч рублей. Пока же звезда не получила ничего. 55-летие певица отметила еше в ноябре 2018-го, но размер положенных ей выплат еще не посчитали, сославшись на сбой работы компьютера. Надежд на пятизначную сумму Лолита не питает: во-первых, она не может доказать 35-летний стаж, так как часть жизни провела на Украине, а во-вторых, является работающим пенсионером. Поэтому ей положен минимум в 6 тысяч рублей, сообщает «Экспресс газета».