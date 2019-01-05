Ночью до минус 10: прогноз погоды в Приамурье на 6 марта

Фото: Амур.инфо

6 марта в Амурской области малооблачно, без существенных осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 5 метров в секунду, местами усиление составит 8-13 метров в секунду.

Уличные термометры покажут ночью минус 20...25, днем – до плюс 4, местами по северу ожидается минус 5...10. В Благовещенске ясно, без осадков. Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 4-9 днем – 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 10...12, днем потеплеет до 2...4 градусов со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова