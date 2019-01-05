Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:29 2

Тотальный диктант охватит автопробегом 27 городов страны

Тотальный диктант охватит автопробегом 27 городов страны
Фото: PrimaMedia

В России стартует второй автопробег акции «Тотальный диктант». 11 марта колонна автомобилей отъедет от Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, чтобы преодолеть почти 10 000 километров до Таллина.Весь маршрут займет 29 дней. Это будет самое долгое «тотальное путешествие» в истории проекта.

За 29 дней команда проекта посетит 27 городов, где пишут диктант: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Тайшет, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Ялуторовск,Тюмень, Курган, Челябинск, Уфу, Ижевск, Казань, Чебоксары, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду, Санкт-Петербург, Нарву и Таллин.

В Благовещенск автопробег прибудет в среду, 13 марта. В 11:00 на площадке напротив Центрального универмага будет организована стоянка. Члены команды раздадут подсказки участникам в преддверии диктанта.

В Амурской областной научной библиотеке в 11:00 начнется открытая научно-популярная лекция «В стране невыученных уроков» — о причинах некоторых орфографических ошибок расскажет Елена Арутюнова, заместитель главного редактора портала «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, член Орфографической комиссии РАН. На лекцию приглашаются все желающие.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1 021 городе. Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

В 2019 году Тотальный диктант пройдёт с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В этом году столицей Тотального диктанта выбрали Таллин. Такое решение было принято на прошедшей традиционной конференции «Динамические процессы в современном русском языке». 13 апреля 2019 года в Центре русской культуры эстонской столицы текст прочитает Павел Басинский.

Просмотров всего: 419

#жизнь #транспорт

распечатать


Общество 67

Владелец грузовика, упавшего вместе с мостом в Свободном: из меня хотят сделать козла отпущения
Общество 8

Железнодорожнику, спасшемуся в Свободном, могут дать отгулы
Происшествия 24

Родился в рубашке: в Приамурье железнодорожник едва успел отбежать от рухнувшего моста (видео)
Общество 1

На трассе в Приамурье молодые ели соседствуют со свалкой из кирпича (видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Ну вот!

    А говорят, что бензин дорогой"

    А на самом деле у народа его (топлива) хоть залейся!

    Да и времени свободного тоже через край.

  • Дмитрий Новый

    Дмитрий Новый
    54 минуты назад

    который год посещаю это мероприятие. на самом деле очень круто

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь