Тотальный диктант охватит автопробегом 27 городов страны

За 29 дней команда проекта посетит 27 городов, где пишут диктант: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Тайшет, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Ялуторовск,Тюмень, Курган, Челябинск, Уфу, Ижевск, Казань, Чебоксары, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду, Санкт-Петербург, Нарву и Таллин.

В Благовещенск автопробег прибудет в среду, 13 марта. В 11:00 на площадке напротив Центрального универмага будет организована стоянка. Члены команды раздадут подсказки участникам в преддверии диктанта.

В Амурской областной научной библиотеке в 11:00 начнется открытая научно-популярная лекция «В стране невыученных уроков» — о причинах некоторых орфографических ошибок расскажет Елена Арутюнова, заместитель главного редактора портала «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, член Орфографической комиссии РАН. На лекцию приглашаются все желающие.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1 021 городе. Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

В 2019 году Тотальный диктант пройдёт с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В этом году столицей Тотального диктанта выбрали Таллин. Такое решение было принято на прошедшей традиционной конференции «Динамические процессы в современном русском языке». 13 апреля 2019 года в Центре русской культуры эстонской столицы текст прочитает Павел Басинский.