В Благовещенске на лавочке во дворе нашли тело женщины (видео)

Фото: скриншот с видео

В Благовещенске ночью 5 марта во дворе дома нашли тело женщины. Труп горожанки обнаружили возле многоэтажки по адресу: Литейная, 84/4.

На видео, которое прислали журналистам программы «Сканер», видно, что тело женщины лежало на лавочке.

На месте происшествия работали полицейские, медики и следователи. По факту гибели человека началась доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в Амурском следственном управлении.