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сегодня, 12:22 5

В Благовещенске на лавочке во дворе нашли тело женщины (видео)

В Благовещенске на лавочке во дворе нашли тело женщины (видео)
Фото: скриншот с видео

В Благовещенске ночью 5 марта во дворе дома нашли тело женщины. Труп горожанки обнаружили возле многоэтажки по адресу: Литейная, 84/4.

На видео, которое прислали журналистам программы «Сканер», видно, что тело женщины лежало на лавочке.

На месте происшествия работали полицейские, медики и следователи. По факту гибели человека началась доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в Амурском следственном управлении.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Кэт111

    Кэт111
    3 часа назад

    Ну вот вам и на Литейной пожалуйста. А то постоянно пишут только что на КПП и Тайвани что то случается. Во всех районах случается.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    там малоэтажные дома, вроде как для пенсионеров или ветеранов

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    inoy

    там малоэтажные дома, вроде как для пенсионеров или ветеранов



    они и мрут там, видимо...

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Все правильно, это быстро возводимые дома для ветеранов войны. Только сейчас самих ветеранов там мало. Все переписали на внуков.

  • Ирина Домашняя

    Ирина Домашняя
    39 минут назад

    новый скандал. ждем продолжения.

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