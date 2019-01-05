Амурчанин заманил бывшего сослуживца на свидание вслепую и ограбил его

В Благовещенске осудили двух грабителей, которые заманили свою жертву в ловушку, чтобы отобрать телефон. Пострадавший при этом думал, что идет на свидание.

Происшествие случилось в марте 2018 года. Один горожанин «из корыстных намерений, а также на почве личных неприязненных отношений» решил отобрать сотовый телефон у знакомого, с которым раньше служил в армии. Для этого он нашел сообщника, с которым о преступлении договорился в социальной сети, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Затем он попросил знакомую связаться с будущей жертвой через соцсеть и договориться о встрече под предлогом знакомства. Сообщается, что женщина не знала, для чего ее просят позвать незнакомца на свидание.

Мужчина согласился прийти на свидание, но на встречу вместо незнакомки пришли двое мужчин. Они ударили его и силой затащили за здание, где один злоумышленник держал потерпевшего за руки, а другой извлек из его внутреннего кармана сотовый телефон марки Хiaomi. Из мобильного выбросили сим-карту.

Таким образом, пострадавшему был нанесен материальный ущерб в размере 16 380 рублей – телефон оценили в 15 990 рублей и еще в 390 рублей – чехол.

Обвиняемые при ознакомлении с материалами уголовного дела попросили о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Защитники и гособвинитель не возражали.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым? суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастника группового преступления, а также возвращение похищенного имущества. Суд также учел, что злоумышленники молоды, совершили преступление впервые, а также принесли потерпевшему извинения.

В итоге организатора преступления осудили на один год десять месяцев лишения свободы условно, а его сообщника также условно – на полтора года. С испытательным сроком каждому – на один год.