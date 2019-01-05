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сегодня, 11:57 0

Амурчане почти хуже всех на Дальнем Востоке выплачивают кредиты

Амурчане почти хуже всех на Дальнем Востоке выплачивают кредиты
Фото: www.amur.info

Амурская область находится на 56 месте среди субъектов России по доле просроченной задолженности по кредитам у населения. В 55 субъектах РФ процент долгов по кредитам ниже, чем у амурчан, а в ДФО Приамурье находится на одном из последних мест.

РИА Новости опубликовали рейтинг российских регионов по доле просроченных платежей по кредитам. Самыми дисциплинированными заемщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Средняя доля их долгов колеблется в пределах 1–2,3 %. К самым злостным неплательщикам относятся национальные республики: четыре северокавказские и Бурятия. Их население в среднем задолжало 8–10 % и выше.

Амурская область оказалась во второй половине рейтинга: 56-е место из 85-ти и почти пять с половиной процентов – доля просроченной задолженности. При этом население большинства дальневосточных субъектов являются достаточно исполнительными плательщиками по кредитам: Чукотка – на 3-м месте, Якутия – на 13-м, Камчатка – на 16-м, Сахалин – на 17-м, Магаданская область – на 20-м, Хабаровский край – на 30-м, Приморье – на 38-м.

Вниз Дальний Восток тянут Приамурье, ЕАО, которое разместилось на 59 месте, и «новоприобретенные» дальневосточные субъекты – Забайкальский край – 77 место и Республика Бурятия – третье место с конца.

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#финансы #экономика

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