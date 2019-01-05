Ученые считают, что люди погибнут «как лягушки в кипятке»

Исследователи сообщают, что климат на планете меняется постепенно, но люди этого практически не ощущают. Аналогичная ситуация происходит, когда земноводное не чувствует беды в постепенно нагревающейся воде.

Климатологи из Калифорнийского университета в Дэвисе заявили, что человечество может погибнуть, как лягушка в кипятке.

Учёные сравнили ситуацию на планете с известным опытом: если поместить лягушку в воду, которая нагревается постепенно, то животное не заметит изменений, и в итоге сварится заживо.

Недавнее исследование показало, что люди на планете так же равнодушны к изменениям климата, поэтому им грозит большая опасность. Чтобы убедиться в этом, учёные проанализировали в социальных сетях публикации жителей разных концов Земли о погоде.

Как выяснилось, аномально тёплые или холодные дни стали настолько частыми, что им уже мало кто удивляется, сообщает Life.ru.

«Это настоящий эффект кипящей лягушки. Люди, похоже, привыкают к изменениям, которых они предпочитают избегать», – подметил автор исследования Фрэнсис Мур.