Амурский Росреестр объявил о завершении «дачной амнистии»

1 марта 2019 года завершился упрощенный порядок оформления жилых домов, расположенных на садоводческих участках. Теперь так называемая дачная амнистия распространяется только на гаражи и некоторые хозяйственные постройки.

C 1 марта, чтобы поставить постройку на кадастровый учет или зарегистрировать право собственности нужно направить в ведомства уведомления: о планируемом строительстве или реконструкции и об окончании строительства или реконструкции.

Если не направить уведомление до начала работ, то дом могут признать самовольной постройкой. Хозяину придется обращаться в с иском суд для того, чтобы узаконить дом.

«Также застройщики рискуют деньгами и временем. Например, человек начал работы и только потом подал уведомление. А местные власти, в свою очередь, не согласовали постройку по каким-то параметрам. Придется все переделывать и вносить изменения в план. А это лишние затраты ресурсов. Поэтому уведомление лучше подавать до начала работ. Получается, что подача уведомления – в интересах самих граждан. Ведь без него зарегистрировать постройку становится фактически невозможно. Если не считать судебный порядок оформления», – объяснил «Российской газете» юрист Олег Сухов.

Ранее действовал упрощенный порядок оформления документов. Для регистрации прав требовался только технический план строения. Как поясняет управление Росреестра по Амурской области, для оформления жилого дома на садовом участке с 1 марта благовещенцам необходимо:

- подать в орган местного самоуправления (возможно в МФЦ) уведомление о начале планируемого строительства, указав конкретные характеристики дома;

- приложить к уведомлению документы, в том числе правоустанавливающий документ на землю, документ, подтверждающий полномочия представителя, описание внешнего облика объекта недвижимости, если он будет возводиться в границах исторического поселения;

- получив уведомление о соответствии, можно приступать к строительству, на которое отводится до 10 лет;

- после завершения строительства необходимо подать уведомление о его завершении, приложив документы, в том числе технический план дома.

Если построенный дом соответствует требованиям, собственник получит уведомление об этом. Уполномоченный орган должен самостоятельно подать в Росреестр заявление о кадастровом учете и регистрации права на объект недвижимости, приложив уведомление об окончании строительства, технический план и соглашение об определении долей в праве собственности на дом. Об этом сообщает администрация Благовещенска со ссылкой на управление Росреестра по Амурской области.