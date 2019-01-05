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сегодня, 11:25 1

Началось голосование за меры по развитию социальной сферы Дальнего Востока

Началось голосование за меры по развитию социальной сферы Дальнего Востока
Фото: ru.depositphotos.com

Со 2 марта на портале дв2025.рф, где каждый житель России может оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока, открылось голосование по социальным вопросам – для определения тем, больше всего волнующих дальневосточников. Минвостокразвития приглашает россиян принять участие в формировании ключевых направлений развития восточных регионов России.

На сегодняшний день в системе зарегистрировалось уже более 69,7 тысячи пользователей, которые оставили свыше 15,4 тысячи предложений. Поступившие предложения будут учитываться при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.

Как отмечают в Минвостокразвития России, цель опроса – выявить, что вкладывают жители дальневосточных регионов в понятие «комфортная жизнь». Результаты опроса помогут выявить основные болевые точки, а также правильно сформировать в Национальной программе приоритеты социального блока, пишет пресс-служба министерства.

Портал дв2025.рф заработал 15 декабря. Для того чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Эта информация необходима для корректной обработки поступающих предложений с учетом места жительства, принадлежности к той или иной возрастной и профессиональной группе.

Количество предложений, которые может оставить пользователь, неограниченно. Касаться они могут как развития Дальневосточного федерального округа в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населенного пункта или территории.

На сайте можно не только внести свое предложение, но и поддержать предложения других пользователей, чтобы они не остались незамеченными, а также проголосовать за приоритетные направления развития Дальнего Востока.

С конца января на портале также действует модуль экспертной работы. На сегодняшний момент в системе зарегистрировалось 357 экспертов. В рамках раздела для экспертной работы предусмотрена возможность подачи развернутых документов, включая проекты нормативно-правовых актов, планов развития территорий, экономических обоснований для реализации отдельных мероприятий. Здесь эксперты могут оставлять комментарии и дополнения к размещаемым документам, участвовать в закрытых форумах и в подготовке аналитических материалов.

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам четвертого Восточного экономического форума.

Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.

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#Дальний Восток #интернет

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Общество 1

Все села и кочевья Дальнего Востока подключат к интернету с помощью спутников
Общество 7

Дальний Восток это… там, где дают гектар: Минвостокразвития креативно отмечает День влюбленных
Общество 1

Две трети школ Приморья подключили к высокоскоростному интернету
Общество 10

Олег Кожемяко стал доступнее для приморцев
Комментарии
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  • Noir

    Noir
    15 минут назад

    Так уже было организовано множество опросов и отправлено на рассмотрение, или пока не было "нужных" ответов?

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