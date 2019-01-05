Амурчане стали победителями всероссийских соревнований по ушу

Фото: пресс-служба федерации ушу Амурской области

С 26 февраля по 3 марта в Москве прошли чемпионат и первенство России по ушу в дисциплине таолу. Участие в соревнованиях приняла и команда Амурской области, в ее составе – 26 спортсменов и старший судья Наталья Шедько. Амурчане показали высокие результаты.

В командном зачете из 40 субъектов России (623 участника) Амурская область заняла 5 место, сообщает пресс-служба федерации ушу региона.

В индивидуальных видах программы места распределились следующим образом: Артем Загибалов, 22 года – 1, 3 и 3 место; Олег Тимонов, 17 лет – 2, 3, 3 место; Денис Загибалов, 24 года, выполнил норматив мастера спорта, – 3, 3 место; Ольга Зоркальцева, 18 лет – 3, 3 место; Егор Шмаков, 10 лет – 2, 3 место; Лена Зоркальцева, 11 лет – 2 место; Софья Степанова, 12 лет – 3 место; Белла Габараева, 11 лет – 1 место; Денис Петяев, 13 лет – 2 место.

По итогу у амурских спортсменов 2 золота, 4 серебра и 10 бронзовых медалей.

Для всей команды Дальнего Востока (57 человек), прибывшей на всероссийские соревнования по ушу, министр по развитию ДФО Александр Козлов организовал автобусную экскурсию по достопримечательностям Москвы. Пресс-служба федерации ушу пишет, что это стало шикарным подарком для спортсменов, ведь в силу занятости у ребят очень редко получается культурно просвещаться и отдыхать.

Часть амурской команды уже вернулась домой, остальные остались в столице для участия в тренировочном мероприятии по подготовке к чемпионату и первенству России по кунгфу – традиционному ушу и ушу-саньда, которые пройдут в Москве с 1 по 5 апреля.