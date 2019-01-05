Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: гражданская активность и инициативные женщины

Во вторник, 5 февраля, в прямом эфире полуденного «Эха Москвы в Благовещенске» речь пойдет о просветительском проекте «Школа гражданской активности» и «Социальных инициативах женщин в реализации национальных целей и стратегических задач развития России».

В прямом эфире ведущие Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов поговорят с членом правления Амурского союза женщин, главным врачом медицинского центра Натальей Климовой.

В вечернем «Эхе» в эфир выйдет программа «Слава блогу!». Тема выпуска – проект «Мой город. Моя история». В программе участвует блогер Галина Одинцова. Ведущая эфира – Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции нашихинтервью можно наблюдать в инстаграм–аккаунте благовещенского «Эха» www.instagram.com/echo_blg/.