В Свободном пожар охватил территорию около 40 квадратных метров (видео)

Фото: кадр видео

Вечером 4 марта в Свободном горел мусор, в частности – строительный. Пожар произошел по адресу: улица Малиновского, 7. Площадь горения составила около 40 квадратных метров.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило в 18:28. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение уже в 18:38. Пострадавших нет.

Инстаграм-паблик moysvb опубликовал видео пожара и сообщил, что на кадрах – «бывший танковый полк в Северном».