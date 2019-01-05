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сегодня, 10:01 0

Подростка из Февральска будут судить за обман родителей

Подростка из Февральска будут судить за обман родителей
Фото: ru.depositphotos.com

Жители Февральска – родители несовершеннолетнего подростка – обратились в полицию с заявлением. Они сообщили, что у их сына в поезде украли ноутбук. Стражи правопорядка начали проверку и выяснили, что никакой кражи не было.

Родители подростка обратились в транспортную полицию и рассказали, что сын возвращался домой с учебы и в поезде у него похитили ноутбук. Родители попросили оказать помощь в розыске похищенного имущества и привлечь виновных лиц к ответственности.

Сотрудники уголовного розыска Тындинского линейного отделения полиции на транспорте провели проверку и установили, что кражи не было. Несовершеннолетний сообщил ложную информацию о преступлении. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за это.

В итоге парень признался, что ранее давал ноутбук знакомым, которые сломали гаджет. Боясь признаться в этом родителям, он решил сказать, что ноутбук похитили в поезде и таким образом избежать наказания.

Теперь юноша будет наказан в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ. Расследование завершено и дело направлено в суд, сообщает сайт дальневосточного управления МВД на транспорте.

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#криминал #происшествия #транспорт

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