Сергей Миронов предложил переименовать Курилы в Русские острова: обзор прессы

На вооружение спецназа поступил мощнейший автомат; россияне стали чаще покупать безалкогольное пиво; в Назрани повысили зарплату дворникам. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета», объяснив читателю причины провала переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном, успокоив, что торговая сделка между США и Китаем никак не повредит России, погрозив пальцем Путина недобросовестным кредиторам, рассказала о том, что самым главным ингредиентом блинов на Масленицу является икра. Уяснили? Ну тогда поехали дальше.

Вам статья

Еще рассказывается о новейшем российском автомате, который уже поступил на вооружение спецназа. Правда, на мой взгляд, статеечка рассчитана на дураков. Судите сами: пишут, что одной очередью он способен разнести в пыль кирпичную кладку, а это наносит существенный урон живой силе противника, что способен пробивать стены и бронежилеты. А какой толщины может быть разносимая в пыль кладка – не пишут. А из чего сделана пробиваемая стена – не рассказывают. А по каким параметрам считают «существенный урон» живой силе противника – не указывают. Ну и т.д.

Также в номере

Листая страницы издания, наткнетесь на статью о триумфе трезвенников: жители страны стали чаще покупать безалкогольное пиво. Еще в главной газете страны публикуется интервью с послом России в Венесуэле Владимиром Заемским. Сказал, что угроза военной интервенции в эту страну со стороны США реальна. Но Россия (и эти слова вынесены в заголовок) друзей не бросает. Получается, Ливия, Ирак, Югославия друзьями не были?

Но самое симпатичное в газете – заметка о том, что в Назрани повысили зарплату дворникам. За счет снижения окладов их руководителям.

Очень интересно

«Амурская правда». Из главной газеты области можно узнать, что в регионе отремонтируют 262 дома, что вертолетом Ми-8 пополнился парк санавиации, что суд закрыл приют «Дружок» и что с Восточного будут запускать военные спутники.

Еще пишут, что областную библиотеку реконструируют на 22 миллиона рублей (и это не окончательная цена работ). А еще говорится, что местные кондитеры подарили Киркорову 2-килограммовый торт с копией этого самого Киркорова из мастики. Интересно, съел или в Москву повез – детишкам?

На посошок

Далее – «Комсомольская правда». Здесь в первую очередь ваше внимание явно привлечет идея лидера справедливороссов Сергея Миронова о переименовании Курил в Русские острова. Хотя бы по той причине, что эту гряду открыл и описал офицер русского флота. Правда, с фамилией Шпанберг.

На мой взгляд, острова Русские – это примитивно. Это все равно, как в Амурской области всё «Амурское» и «имени Муравьева-Амурского». Можно назвать конкретно и наотмашь: Наши или Нашенские. И Крым заодно переименовать – тоже в Наш. Тем паче, что уже так в народе и называют. Но Курилы – всё-таки красивее, правда?