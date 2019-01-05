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сегодня, 09:08 28

Скончался годовалый ребенок, избитый в Белогорске

Скончался годовалый ребенок, избитый в Белогорске
Фото: ru.depositphotos.com

Утром 5 марта в Амурской областной больнице скончался годовалый ребенок. Его избил в Белогорске 18-летний сожитель матери мальчика. Сообщение о смерти ребенка разместил в своем Инстаграме глава Белогорска Станислав Мелюков.

Врачи делали все возможное в течение почти трех недель, но спасти ребенка не удалось – травмы были слишком тяжелыми, отметил Мелюков.

Организацию похорон мальчика муниципалитет возьмет на себя. О времени и месте похорон сообщат дополнительно, информирует пресс-служба администрации города.

Как сообщало Амур.инфо, об избиении ребенка в Белогорске стало известно 18 февраля, пострадавшего в состоянии комы доставили в больницу. Выяснилось, что избиение продолжалось три дня. Из Белогорской городской больницы малыш был доставлен в Благовещенск – в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

Сначала в отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», затем дело переквалифицировали по факту покушения на убийство малолетнего. В отношении несовершеннолетней матери возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

СМИ также обнаружили страницу в социальных сетях, принадлежащую истязателю. Там он, в частности, указывал, что для него в жизни главное – семья и дети.

Просмотров всего: 4892

#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Господи!Прими его невинную Душу!

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Твари...

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    убийцы ((

  • Димко

    Димко
    2 часа назад

    на зоне петухом будет под шконкой сопли жевать за дитя

  • prosto_Я

    prosto_Я
    2 часа назад

    Нет слов - ужас... !!!

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Царство Небесное малышу.

  • Валерия

    Валерия
    2 часа назад

    Бедненький...как же ему было больно

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Бедное дитя, настрадалось то как...Урода вместе с мамашей наказать по самой тяжелой статье. И опекуна тоже, деньги получать они горазды, а следить за подопечной недосуг.

    Была бы родная дочь, всех бы на уши поставила, куда ушла из дому с ребенком. А приемная - пусть идет, еще и денег ей дала.

  • Alexa28ru

    Alexa28ru
    2 часа назад

    Сердце кровью обливается(((( Твари горите в аду.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Бедное дитё, какие муки принял.

    Мамашу к ответу по всей строгости, а не за неисполнение родительских обязанностей. Уроду срок по максимуму впаять.

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Господи, ребёночка очень жалко!

  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 часа назад

    кастрировать обоих. и на зону

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Даже слов нет. (((

  • Dgorg

    Dgorg
    2 часа назад

    Ну все, кончать надо сожителя, долго и мучительно

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Леонидова

    Бедное дитя, настрадалось то как...Урода вместе с мамашей наказать по самой тяжелой статье. И опекуна тоже, деньги получать они горазды, а следить за подопечной недосуг.

    Была бы родная дочь, всех бы на уши поставила, куда ушла из дому с ребенком. А приемная - пусть идет, еще и денег ей дала.



    ++++++++++++++

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    Следил за ситуацией с самого начала

    После прочитанного внутри происходят непонятные вещи...слезы сами наворачиваются...

    в данном случае подымаю руку за смертную казнь!

  • Умывальник

    Умывальник
    1 час назад

    Такого ублюдка убивать нельзя это будет слишком просто и легко для него. Его нужно ежедневно драть, вставлять иголки под ногти каждый день и резать перепонки пальцев. Как можно избить столь хрупкое создание как к этому можно вообще прийти чем он думал если вообще думал. Его нужно наказать очень жестко но не тюрьмой там его убьют и всё он легко отделается.

  • Л.И.

    Л.И.
    1 час назад

    Твари... Бедный ребеночек, столько настрадался от них. Пусть бог накажет этого ублюдка и горе-мамашу. Так и думала, что малыш умрет. Невозможно после такого ребеночку выжить...Жалко его, это не то слово даже.

  • Мандрагора

    Мандрагора
    1 час назад

    Леонидова

    Бедное дитя, настрадалось то как...Урода вместе с мамашей наказать по самой тяжелой статье. И опекуна тоже, деньги получать они горазды, а следить за подопечной недосуг.

    Была бы родная дочь, всех бы на уши поставила, куда ушла из дому с ребенком. А приемная - пусть идет, еще и денег ей дала.



    В кое-то веки полностью согласна с Вами...

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Тварь. На кол ублюдка

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Тоже согласна что опекун виновата, за столько то времени наверное поняла как она к ребёнку относится. Ты же взрослая женщина, с опытом, неужели не видно что не нужны ей детки, как можно было отпустить?????

  • sms-ка

    sms-ка
    52 минуты назад

    Боже! Что твориться с людьми. Почему в тупой голове этого ублюдка возникло желание именно мучить несчастное, никому ненужное создание, а не наоборот. Закомплексованное чмо. Ребенок только начал жить, а уже столько страданий. Мамашу давно нужно было стерилизовать, как паршивую суку. Вот такие дебилы рожают, а потом их потомство вырастает таким же, если выживают. Ну этому уроду, псевдо папаше, жизни уже не будет, завалят его в колонии, хотя очень жаль - эта тварь должна гореть в аду при жизни.

  • Max-1990

    Max-1990
    42 минуты назад

    Горите в аду мрази !!!!! Бедный малыш .. я помощь по родственникам собирал , своего сына вещи , которые уже малы. Думал как придёт в себя ребёнок , лично съезжу в Белогорск, передам всё опекуну.. Реально верил в это .. Обращаюсь к тем кто с этим подонком в камере сидит. Порвите на лоскуты его !! Пожалуйста.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    40 минут назад

    Вам кто сказал, что его завалят в тюрьме? Там сидят те, кто детишек по головке гладит и старушек через дорогу переводит? Такие же и сидят.

  • Max-1990

    Max-1990
    34 минуты назад

    Мартовская ЗимаВам кто сказал, что его завалят в тюрьме? Там сидят те, кто детишек по головке гладит и старушек через дорогу переводит? Такие же и сидят.


    Да это больше крик души.. ну согласитесь, если он будет за наши с вами налоги жить по режиму , сидя на казённых харчах, это будет как минимум несправедливо??

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    32 минуты назад

    Нам еще квартиру мамочке покупать.

  • Долгий

    Долгий
    22 минуты назад

    Я надеюсь безответственному опекуну не разрешат более брать под опеку детей... Если мамашу не посадят за соучастие предлагаю писать петицию, она не должна продолжать радоваться жизни

  • холостяк

    холостяк
    12 минут назад

    Конечно, нужно таких людей изолировать от общества, раз и на всегда. Ну посадят, дадут лет 10. А там глядишь по удо или еще, какая амнистия к празднику и отпустят. Не думаю, что в трюме перевоспитают. Не учат у нас людей к состраданию. Ни в садике не в школе. Не буду говорить про животных. Посмотрите, сколько людей подойдут помочь человеку

    Лежащему на улице? Хорошо если обойдут, а то и с презрением пнут, чтобы не валялся и не важно пьяный или инсульт. Не говоря, чтобы скорую вызвать.

    Потерянное поколение. Не учат у нас гуманности и состраданию, одна надежда на законы. Правда, законны исполняются после, а не до.

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