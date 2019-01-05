Скончался годовалый ребенок, избитый в Белогорске

Утром 5 марта в Амурской областной больнице скончался годовалый ребенок. Его избил в Белогорске 18-летний сожитель матери мальчика. Сообщение о смерти ребенка разместил в своем Инстаграме глава Белогорска Станислав Мелюков.

Врачи делали все возможное в течение почти трех недель, но спасти ребенка не удалось – травмы были слишком тяжелыми, отметил Мелюков.

Организацию похорон мальчика муниципалитет возьмет на себя. О времени и месте похорон сообщат дополнительно, информирует пресс-служба администрации города.

Как сообщало Амур.инфо, об избиении ребенка в Белогорске стало известно 18 февраля, пострадавшего в состоянии комы доставили в больницу. Выяснилось, что избиение продолжалось три дня. Из Белогорской городской больницы малыш был доставлен в Благовещенск – в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

Сначала в отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», затем дело переквалифицировали по факту покушения на убийство малолетнего. В отношении несовершеннолетней матери возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

СМИ также обнаружили страницу в социальных сетях, принадлежащую истязателю. Там он, в частности, указывал, что для него в жизни главное – семья и дети.