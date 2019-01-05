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Эксперты назвали официальную причину смерти Децла

Эксперты назвали официальную причину смерти Децла
Фото: vk.com/russianrastamafia

Децл (Кирилл Толмацкий), как показала экспертиза, скончался из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением после сердечно-сосудистого заболевания. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Удмуртии.

«В рамках доследственной проверки смерти музыканта Кирилла Толмацкого получено заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо повреждений на теле музыканта не выявлено», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Децл умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске.Участники вечеринки рассказывают, что музыканту стало плохо после концерта. Похоронили его на Пятницком кладбище в Москве.

Успех исполнителю принесли клип на песню «Вечеринка», а также хиты «Кто? Ты», «Слезы» и «Письмо». В 2018 году у него вышел альбом «Неважно, кто там у руля».

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#здоровье #концерты #память #шоу-бизнес

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