«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы на маршруте из Благовещенска

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 11 по 24 марта увеличивает частоту выполнения рейсов по маршруту Благовещенск – Екатеринбург – Москва и в обратном направлении. Эти рейсы появятся в дополнение к ежедневным рейсам У6-300/299.

Перелеты будут выполняться по следующему расписанию:

– рейс У6-30 Благовещенск – Екатеринбург – Москва – по вторникам, пятницам и субботам; – рейс У6-29 Москва – Екатеринбург – Благовещенск – по понедельникам, четвергам и пятницам.

Как сообщается на сайте «Уральских авиалиний», стоимость билетов – от 12 500 рублей в одну сторону, от 19 600 рублей – туда-обратно. А в рамках федеральной программы по поддержке воздушных перевозок для жителей Дальнего Востока, авиабилеты из Благовещенска в Москву будут стоить 6 400 рублей, в Екатеринбург – 6 000 рублей в одну сторону.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, ее мобильном приложении, позвонив в call-центр (8-800-7700-262) или в любых авиакассах.

Ранее сообщалось, что аэропорт Благовещенска готовится к сезонному переходу на летний период. Летняя навигация начнется 31 марта и продлится до 26 октября 2019 года.