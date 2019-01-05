В Благовещенске предпринимателя оштрафовали за Reebok

В Благовещенске индивидуального предпринимателя оштрафовали за реализацию обуви, содержащей незаконное воспроизведение чужих товарных знаков.

В сентябре 2018 года Благовещенской транспортной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства при ввозе товаров в Россию. Установили, что на реализации одного из индивидуальных предпринимателей имелось 135 пар обуви с признаками контрафактности, с наименованиями известных брендов: Аdidas, Reebok, Puma, Nike. При этом за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, предусмотрена административная ответственность.

31 января 2019 года Благовещенский транспортный прокурор возбудил в отношении предпринимателя административное дело. Его направили для рассмотрения в Арбитражный суд Амурской области. 25 февраля суд рассмотрел постановление прокурора, и предпринимателя наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. Обувь, содержащую незаконное воспроизведение чужих товарных знаков, постановили конфисковать, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.