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В Благовещенске предпринимателя оштрафовали за Reebok

В Благовещенске предпринимателя оштрафовали за Reebok
Фото: pixabay.com

В Благовещенске индивидуального предпринимателя оштрафовали за реализацию обуви, содержащей незаконное воспроизведение чужих товарных знаков.

В сентябре 2018 года Благовещенской транспортной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства при ввозе товаров в Россию. Установили, что на реализации одного из индивидуальных предпринимателей имелось 135 пар обуви с признаками контрафактности, с наименованиями известных брендов: Аdidas, Reebok, Puma, Nike. При этом за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, предусмотрена административная ответственность.

31 января 2019 года Благовещенский транспортный прокурор возбудил в отношении предпринимателя административное дело. Его направили для рассмотрения в Арбитражный суд Амурской области. 25 февраля суд рассмотрел постановление прокурора, и предпринимателя наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. Обувь, содержащую незаконное воспроизведение чужих товарных знаков, постановили конфисковать, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#суды #торговля

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    50 тысяч штраф? А могли бы вообще и на лицо сесть.

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    50 тысяч штраф? А могли бы вообще и на лицо сесть.



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