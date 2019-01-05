Гороскоп на 5 марта: Козерогам все сойдет с рук, Львам подпортят репутацию

Восход Солнца: 07:05

Заход Солнца: 18:17

Солнце в Рыбах.

Овен. Этот день может проверить на прочность ваши идеалы и позиции. Вероятны покушение на независимость и самостоятельность.

Телец. В этот весенний день звезды гороскопа будут благосклонны к Тельцам. День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений.

Близнецы. Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок, заключения браков, сделок. Негативные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о будущем.

Рак. Звезды советуют Ракам выступить в роли опытного психолога для тех, кто в этом поистине нуждается. У вас получится, не сомневайтесь.

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Лев. Сегодня вы жизнерадостны и общительны – многие коллеги мечтают с вами подружиться. Каике-то проблемы могут подпортить Вам репутацию.

Дева. Девы вплоть до вечера могут следовать своим привычкам, увлечениям и прихотям. Но не стоит в этом усердствовать, иначе к концу дня окажется, что вам чего-то не хватает, например, средств.

Весы. Если у Вас сегодня совсем нет времени и сил, не забудьте хотя бы позвонить вечером своему самому близкому человеку.

Скорпион. Трудности могут возникнуть, но вы быстро справитесь с ними. Решить многие проблемы оказывается проще, чем можно было предположить.

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Стрелец. Для Стрельцов наиболее благоприятным моментом окажется вечер. Чтобы потенциальный успех стал реальным, вам придется постараться.

Козерог. Благодаря харизме Козерогу все сегодня будет сходить с рук. Окружающие будут Вам во всем помогать, а семья поддерживать.

Водолей. Во всем, что касается любви, этот день будет очень многообещающим. Велика вероятность того, что вас ждет много экзотических связей, тайных романов.

Рыбы. Вас ожидают большие перемены. Как полагают звезды, Вы развернете совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались.

Астролог: Вальдемар Небоходцев