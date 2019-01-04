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сегодня, 19:21 0

Благовещенцев пытаются обмануть «сотрудники банка»

Благовещенцев пытаются обмануть «сотрудники банка»
Фото: pixabay.com

За минувшие выходные, 2-3 марта, в полицию поступили три заявления от жителей Благовещенска о хищении денег обманом. Причем схема, по которой действовали злоумышленники, во всех случаях была идентичной.

Предварительно установлено, что горожанам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности банка, поясняя, что с их счета якобы кто-то пытается списать денежные средства. Далее граждан убеждали в необходимости предоставить свои паспортные данные, а также реквизиты карты (номер карты, секретный код безопасности на обратной стороне карты). После того как благовещенцы сообщили данные, на их телефоны стали приходить СМС о списании денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что абонентский номер, с которого звонили потерпевшим, действительно является горячей линией банка. Однако сотрудники горячей линии пояснили, что представитель службы безопасности не мог позвонить с указанного номера, сотрудники отдела безопасности клиенту банка сами не звонят.

По версии оперативников, данный номер приобретен с помощью приложения для совершения звонков с функцией подмены абонентского номера.

По этим фактам полицейскими были возбуждены уголовные дела. В настоящий момент устанавливаются подозреваемые, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

«При общении с незнакомыми людьми относительно сведений, касающихся вашей карты, не сообщайте никому ее реквизиты – Ф.И.О., срок действия карты, трехзначный код безопасности и код из СМС, пришедшего на телефон. Владея данными сведениями, злоумышленники имеют доступ к вашим средствам. Помните, что настоящие банковские служащие и так имеют все ваши данные», – напоминает полиция.

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#криминал #происшествия #финансы

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