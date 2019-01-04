Амурчанину грозит 15 лет колонии из-за гашишного масла

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Следственный отдел МО МВД России «Октябрьский» возбудил уголовное дело в отношении амурчанина 1989 года рождения. У него было обнаружено большое количество наркотического средства.

В поселке Восточный Октябрьского района сотрудники УФСБ России по Амурской области проводили оперативно-розыскное мероприятие. Они обнаружили и изъяли у амурчанина пакет, в котором находились 5 полимерных бутылок с веществом темного цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является гашишным маслом весом 2 килограмма 885 граммов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в соответствии с действующим законодательством, за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.