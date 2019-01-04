Благовещенцев приглашают на проводы Масленицы в «Аллюр»

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9 марта в 14:00 жителей Благовещенска приглашает городской конноспортивный клуб «Аллюр». В клубе будут провожать Масленицу.

Гостей встретят герои русских народных сказок. По сценарию, Баба Яга, Леший и другая нечисть крадет чучело Масленицы, чтобы испортить праздник. И тогда маленькие гости праздника должны пройти все исконно русские состязания и испытания, чтобы найти Масленицу.

«Как всегда, добро победит зло, и чучело Масленицы будет сожжено. Скоморохи будут виртуозно прыгать на лошадях через препятствия и показывать акробатические фокусы», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что все желающие смогут покататься на лошадях, пони и фаэтоне.

Вход свободный, а катание на лошадях обойдется в 100 рублей. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-914-555-888-3 (Ирина Шишова).