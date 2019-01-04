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сегодня, 18:04 0

Благовещенск присоединился к «Отцовскому патрулю»

Благовещенск присоединился к «Отцовскому патрулю»
Фото: управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска

Благовещенск присоединился к всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!». Она проводится в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Цель – пропаганда здорового образа жизни отцов и детей, продвижение и популяризация семейного подхода к спортивному досугу.

Как сообщает управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, акция проводится с 10 декабря 2018 года по 10 марта 2019 года.

В Приамурье к акции присоединился Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) нормативов ГТО Благовещенска на базе МУ СОК «Юность», совместно с городским управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи. В рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО были приняты нормативы комплекса ГТО у взрослых и детей.

В акции приняли участие 10 семей в количестве 23 человек.

Спортивная программа для взрослых и детей включала следующие испытания: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки); подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики); прыжки в длину с места толчком двумя ногами; плавание на 25 и 30 метров; поднимание туловища из положения лежа на спине.

По результатам акции семьи были награждены дипломами.

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