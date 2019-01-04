В Благовещенске закрылся ТК «Свой», на его «кнопке» в эфир выходит «Город-24»

В понедельник, 4 марта, в эфире появился телеканал «Город-24». Новостная программа муниципального канала «Город» выходит 12 раз в будние дни. Раньше на этой «кнопке» выходил телеканал «Свой», но он прекратил вещание 1 марта.

Эфир «Города-24» начинается в 6:20 и завершается в полночь. В будни будет выходить 12 выпусков, в выходные – 5. «Город-24» доступен для 40 тысяч жителей Благовещенска. Найти его можно на 22 кнопке любого из пакетов кабельного оператора. В перспективе покрытие вырастет более чем в три раза.

«Днем можно увидеть сериалы для женской аудитории, мультфильмы – для детской. А вечером – это боевики, драмы, детективы. Весь март на канале будет идти классика советского кино – в 21:05», – объяснила контент-менеджер телеканала «Город-24» Евгения Ахмедова.

Кроме того, на канале будут выходить познавательные передачи: «Справочник здоровья», «Если завтра ремонт», «Кулинарим», сообщает сайт ТК «Город».

О замене одного телеканала другим в своем инстаграм-аккаунте рассказал руководитель медиа-холдинга «Альфа – Амур.инфо» Игорь Горевой. Исчезновение канала «Свой» он назвал событием печальным, но почти неизбежным.

При этом почти суточное вещание «Города-24» на кабельном канале вызвало у него вопросы: «Для чего? Для размещения там 30 минут оригинальной продукции про мэрию – для этого запускать суточное вещание? Содержание собственного канала в кабеле – это около 2 миллионов в год: закупка контента, организация выпускающего центра с зарплатами, траффик-менеджер. При этом в кабеле уже есть три местных канала – государственный "Первый областной", "Альфа-канал" и в Благовещенске (целевая аудитория "Города") – "Сатком". Думаю, что разместить программы "Города" у себя на канале готов любой из этих трех, при нулевых затратах. Госканал должен быть готов по определению. "Альфа" тоже готова. Бюджет только на этом экономит 2 миллиона».