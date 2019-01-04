Женщины живут дольше мужчин, и они образованнее: данные Амурстата к 8 Марта

В Амурстате к Международному женскому дню опубликовали данные о представительницах прекрасного пола, проживающих в Приамурье. Выяснили, на сколько женщин в регионе больше, как они зарабатывают на жизнь и сколько живут.

Согласно официальным данным, на 1 января 2018 года в Амурской области проживало 420,6 тысячи женщин, или 52,7 % от общего числа жителей. Свыше половины женщин находились в трудоспособном возрасте от 16 до 54 лет, а 30 % оказались старше.

Соотношение численности мужчин и женщин в пользу последних: на 1 000 лиц мужского пола в области приходится 1 113 женщин.

По данным на начало 2018 года, в городах женщин живет больше – 53,9 % от общего количества городского населения, в селах чуть меньше – 50,2 % от сельского населения.

При этом численный перевес достигается в основном за счет женщин старших пенсионных возрастов. Перевес женщин в старших возрастных группах объясняют высоким уровнем смертности мужчин. Общий коэффициент смертности у мужчин выше, чем у женщин в 1,3 раза, в трудоспособном возрасте – в 3,1 раза. Средний возраст женщин составляет 40,3 лет, что на 4,8 года больше мужчин.

В 2018 году средняя продолжительность предстоящей жизни женщин составила 74,6 года, мужчин – 63,7 года. Таким образом, разрыв в продолжительности жизни составил 10,9 года в пользу женщин.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, больше половины (55,5 %) всех женщин старше 16 лет были замужем, это чуть меньше чем в 2002 году – 57 %; 16 % амурчанок никогда не состояли в браке (в 202 году – 17 %), а 29 % – уже разошлись или овдовели (в 2002 году – 25 %). В сельской местности замужних женщин больше и, соответственно, меньше незамужних.

«Таким образом, женщины села, имеют более благоприятную брачную структуру, чем горожанки, с точки зрения ее влияния на процесс воспроизводства населения. В настоящее время уровень рождаемости в сельской местности выше, чем в городской и обеспечивает простое воспроизводство сельского населения. Так, для расширенного воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости должен быть не менее 2,2 рождений на 1 женщину, в сельской местности он составляет 2,16, в городской – 1,58», – сообщает Амурстат.

Женщины образованнее, чем мужчины. Перепись 2010 года показала, что из 1 000 женщин старше 15 лет 214 имеют высшее и послевузовское образование, 379 – незаконченное высшее и среднее специальное, 53 – начальное профессиональное, 151 – общее среднее и 128 – неполное среднее и начальное (у мужчин соответственно 163, 333, 86, 193 и 214). На 1 000 женщин в возрасте старше 20 лет с высшим и послевузовским образованием приходится 11 кандидатов и докторов наук.

Численность женщин, занятых в экономике, составляла в 2018 году 188 тысяч человек, или 48, 2% общей численности занятых.

Наибольший перевес численности женщин наблюдается в таких видах экономики как образование (в 6,8 раза), здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 6,3 раза), торговля, общественное питание и сфера услуг (в 2,5 раза).

По итогам переписи 2010 года, женщины менее активно, чем мужчины, занимаются предпринимательской деятельностью: среди 20 тысяч человек, работающих не по найму, мужчины составили 58,5 %, женщины – 41,5 %.

Женщины чаще всего занимают места специалистов высшей и средней квалификации, низового инженерно-управленческого персонала, работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности.

Уровень безработицы среди женщин составил в 2018 году 4,6 % (среди мужчин – 6,4 %).

Перепись 2010 года показала, что 67 процентов женщин имеют один источник средств к существованию, 30 процентов – два и 2,2 процента – три и более источника. Основным источником по-прежнему является трудовая деятельность – ее указали 41 % опрошенных женщин. Среди других источников указывались пенсии (кроме пенсий по инвалидности) – 28 %, личное подсобное хозяйство – 14 %, иждивение, помощь других лиц, алименты – 31 %, пенсию по инвалидности – 4 %, различные пособия – 14 %.

Перепись зафиксировала наличие домохозяйств, состоящих из матерей – одиночек с детьми. Из 240 тысяч домохозяйств, учтенных при переписи, 34 тысячи (14 %) – это домохозяйства, состоящие из матерей с детьми, у половины из которых возраст детей не превышает 18 лет.