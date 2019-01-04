Амурская область одна из первых в стране получила вертолет санавиации

Первый вертолет санитарной авиации прибыл в Амурскую область. Ми-8, оборудованный медицинскими аппаратами, Приамурье получило по национальному проекту здравоохранения.

Более 250 вертолетов распределят по всей России. Ми-8 поможет транспортировать больных из отдаленных населенных пунктов Амурской области. Раньше этим занимались медики медицины катастроф, привлекали бортовые суда МЧС и авиалесоохраны.

«Вертолет может садиться на территории лечебного учреждения. Мы рассматриваем возможность размещения вертолетной площадки в районе областной больницы и в районе городской больницы. При необходимость борт сможет садиться в черте города», – говорит министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал получение техники знаковым событием для амурского здравоохранения. «С министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой мы проговаривали, чтобы первые вертолеты, которые будут направлены по этой программе, пойдут на Дальний Восток и в Амурскую область в частности. На территории Амурской области планируется базирование двух вертолетов – Ми-8, который прибыл, и второй вертолет легкой модели "Ансат". Эти два вертолета смогут закрыть потребности санитарной авиации у нас в регионе. Президентом поставлена задача по увеличению продолжительности жизни, повышению качества медицинского обслуживания. Эта техника позволит решить поставленную президентом задачу», – сказал Василий Орлов.

Воздушное судно специальной желто-красной окраски производства 2018 года оснащено современным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить комплекс реанимационных мероприятий.

Машина оснащена дополнительными топливными баками. «Он может прибыть практически в любую точку Амурской области – его доступность 1 300 километров. «Мы получили полностью оснащенный борт, в том числе и для транспортировки младенцев», – пояснил региональный министр здравоохранения Андрей Субботин. Новая техника даст возможность увеличить количество больных, которые могут быть перевезены санавиацией как минимум на треть.