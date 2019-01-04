Глава Приамурья оказался в середине рейтинга образованности губернаторов

Фото: Амур.инфо

Как отмечается, в исследовании за основу были взяты биографии губернаторов, размещенные на официальных страницах в интернете, а также в открытых источниках. Рейтинг составлялся исходя из ряда критериев, таких как первое образование (высшее или среднее), количество высших образований, наличие ученых степеней и других.

Василий Орлов занял 46 место из 85. Компанию ему составили Сергей Левченко, глава Иркутской области, – 45 место и Олег Кожемяко, возглавляющий Приморский край, – 47 место.

«Черный куб» пишет, что Василий Орлова в 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности «Филология». А в 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Места с 1 по 3 в рейтинге соответственно получили главы регионов: Глеб Никитин (Нижегородская область), Василий Голубев (Ростовская область) и Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Места с 83 по 85 соответственно достались главам Евгению Куйвашеву (Свердловская область), Александру Бердникову (Республика Алтай) и Сергею Цивилеву (Кемеровская область).

Ранее Амур.инфо сообщало о рейтинге образованности глав городов, которые являются столицами субъектов РФ. Мэр Благовещенска Валентина Калита заняла в нем 9 место.