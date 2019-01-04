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сегодня, 17:37 7

Глава Приамурья оказался в середине рейтинга образованности губернаторов

Глава Приамурья оказался в середине рейтинга образованности губернаторов
Фото: Амур.инфо

Центр социальных инноваций «Черный куб» опубликовал рейтинг образованности губернаторов России. Глава Амурской области Василий Орлов оказался в середине списка.

Как отмечается, в исследовании за основу были взяты биографии губернаторов, размещенные на официальных страницах в интернете, а также в открытых источниках. Рейтинг составлялся исходя из ряда критериев, таких как первое образование (высшее или среднее), количество высших образований, наличие ученых степеней и других.

Василий Орлов занял 46 место из 85. Компанию ему составили Сергей Левченко, глава Иркутской области, – 45 место и Олег Кожемяко, возглавляющий Приморский край, – 47 место.

«Черный куб» пишет, что Василий Орлова в 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности «Филология». А в 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Места с 1 по 3 в рейтинге соответственно получили главы регионов: Глеб Никитин (Нижегородская область), Василий Голубев (Ростовская область) и Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Места с 83 по 85 соответственно достались главам Евгению Куйвашеву (Свердловская область), Александру Бердникову (Республика Алтай) и Сергею Цивилеву (Кемеровская область).

Ранее Амур.инфо сообщало о рейтинге образованности глав городов, которые являются столицами субъектов РФ. Мэр Благовещенска Валентина Калита заняла в нем 9 место.

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#губернатор #образование

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Комментарии
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  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    1 час назад

    - Губерантор, а кто ты без должности?

    - Аристократ, дальневосточник, гитарист

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    1 час назад



    «Филология»



    всё ясно.

  • Братеев

    Братеев
    45 минут назад

    зря он упрашивал Абрамова порулить областью-одним словом как и мэр-филолог

  • Галина Вадимовна

    Галина Вадимовна
    45 минут назад

    все места выше тридцатого куплены!!!

  • Goldy

    Goldy
    33 минуты назад

    Братеев, именно поэтому Абрашка кинул всех своих избирателей ради теплого места в сенате? Что один Абрашка слился, что другой.

  • Goldy

    Goldy
    33 минуты назад

    Династия кидал)

  • Мы подружимся

    Мы подружимся
    16 минут назад

    ну знаете, Орлов получил свои оба образования до того как стал губером, а не как большинство других уже во время губернаторского срока получали вышки.

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