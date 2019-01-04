Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

На Универсиаде болельщицу увезли в роддом с соревнований

На Универсиаде болельщицу увезли в роддом с соревнований
Фото: ru.depositphotos.com

В Красноярске болельщицу Универсиады, у которой начались схватки во время соревнований по керлингу, увезли из Дворца спорта в роддом. Там она благополучно родила мальчика.

«Были соревнования по керлингу, и у одной из болельщиц началась родовая деятельность. Вызвали докторов, женщину оперативно транспортировали в ближайший родильный дом, и там она родила здорового мальчика», - прокомментировали ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения. Также там сообщили, что роженица живет в Красноярске.

Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. В ней принимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран.

Просмотров всего: 107

#дети #жизнь #спорт

распечатать


В России и мире 1

Пукающие звуки заинтересовали полицию
Спорт

На пятый международный турнир по футболу в Благовещенск приехали восемь китайских команд
Спорт

Воспитанники военно-патриотической организации «Родина» соревновались в силе и выносливости
Общество 4

Амурские ушуисты привезли 4 золотые медали с чемпионата Европы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь