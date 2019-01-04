На Универсиаде болельщицу увезли в роддом с соревнований

В Красноярске болельщицу Универсиады, у которой начались схватки во время соревнований по керлингу, увезли из Дворца спорта в роддом. Там она благополучно родила мальчика.

«Были соревнования по керлингу, и у одной из болельщиц началась родовая деятельность. Вызвали докторов, женщину оперативно транспортировали в ближайший родильный дом, и там она родила здорового мальчика», - прокомментировали ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения. Также там сообщили, что роженица живет в Красноярске.

Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. В ней принимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран.