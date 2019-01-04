В тайге Зейского района неизвестный разбросал опасные ловушки

В Зейском районе рыбаки обнаружили смертельные ловушки. Несколько автомобилей напоролись на спрятанные шипы. «И ведь делал это человек, знающий тайгу, понимающий, что без машины преодолеть 120 километров пешком до ближайшего населенного пункта в 30-градусный мороз просто нереально», – возмущаются амурчане.

«Выехали около часу дня, пошли колонной, – вспоминают рыбаки. – Отъехали от табора километров семь, когда увидели след автомобиля, шедшего в нашу сторону и развернувшегося. Удивились: проехал человек сотню километров и передумал? Продвинулись еще с километр, и тут первая из колонны машина встала. В колесе – острый шип от сваренного из арматуры "ежа". Длина шипа – сантиметров восемь, диаметр – десять миллиметров. В "еже" – три шипа. Как его ни кинь, один или два острых конца обязательно будут торчать под углом вверх. Для маскировки под снег конструкция покрашена белой краской».

Затем рыбаки обнаружили целое бревно с шипами. Конструкция была выкрашена в белый цвет.

По словам участников событий, описанных корреспондентом газеты «Зейский вестник», такое поведение просто не укладывается в голове. «И ведь делал это человек, знающий тайгу, понимающий, что без машины преодолеть 120 километров пешком до ближайшего населенного пункта в 30-градусный мороз просто нереально! Для двух пожилых людей, отправившихся на рыбалку на одном "уазике", окажись они в таких условиях, это верная смерть. Как бывалый таежник, я, честно скажу, за свой большой опыт впервые сталкиваюсь с тем, чтобы один человек искусственно создавал угрозу жизни другому», – рассказывает рыбак.

Дикая природа сама по себе таит немало опасностей, в ней всякое может случиться. Зная это, таежники всегда, к примеру, оставляли открытым зимовье. Все для того, чтобы человек, оказавшийся в тайге, смог выжить. «Тот, кто это сделал, просто психически и морально ненормален, другого объяснения нет. Он опаснее дикого зверя. Страшно представить, что еще могло произойти, человек – рыбак или просто турист – мог, скажем, выйти из машины в этом месте. Если бы он упал на это бревно с напильниками, то наступила бы верная смерть. Там ходят дикие животные, которые, напорись на эту ловушку, тоже обречены были бы на мучительную смерть», – пишет издание.

Рыбаки собрали все шипы и «ежи», которые смогли найти. Люди через газету просят быть внимательными других. После возвращения домой пострадавшую технику отправили в ремонт. В колесах одного из автомобилей, как оказалось, в общей сложности было 26 отверстий.

По словам юриста, наименьшее из последствий, которое предусматривал тот, кто разложил ловушки, – повреждение чужого имущества. Его действия подпадают под часть 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Расходы на ремонт, превышающие 3 000 рублей, для пенсионера являются значительными. Максимальное наказание здесь предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Если бы рыбаки не смогли восстановить движение автомобилей и получили тяжкий вред здоровью – например, в результате обморожения, – это уже была бы часть 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В случае же летального исхода, если бы человек замерз или стал жертвой хищника, преступник отвечал бы по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».