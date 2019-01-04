Амурчане борются за премию «Бизнес-успех» в Москве

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Жители Амурской области борются за национальную премию «Бизнес-успех» в Москве. Один из претендентов – Ивановский район – планирует выиграть 1 миллион рублей, в случае победы его направят на развитие промышленной переработки, открытие бизнес-центра или развитие туризма в районе.

«В нашем районе предприниматели получат 50 % льготы, на финансовую помощь выделено более 2 миллионов рублей и 1 625 гектаров земли отдано без торгов. Все это дает огромное количество рабочих мест и работает в рамках муниципальной программы на протяжении 10 лет. Нам есть, что показать на всероссийском уровне», – рассказал глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, на данный момент в Ивановском районе работают 33 инвестиционных проекта на сумму более 2 миллиардов рублей. Только за последний год налоговые поступления от предпринимателей в бюджет выросли в три раза.

В финале национальной премии «Бизнес-успех» о своих успехах расскажут и другие амурчане. Иван Шумилов, Виталий Гришин и администрация Ивановского района представят свои успешные практики развития бизнеса.

В сентябре 2018 года амурские финалисты уже победили в региональном этапе премии. За аграрные успехи отметили сельскохозяйственный производственный кооператив «Корфовский» из села Красного Тамбовского района.

«Предприятие работает уже почти полвека. И даже в перестроечные годы ему удалось остаться на плаву, сохранив базу и коллектив. Настрой на конкурс у нас очень серьезный. Готовимся к победе», – рассказал Виталий Гришин.

«Золотой домкрат» за лучший интернет-проект получил руководитель компании «АБВ» Иван Шумилов. Его компания в финале расскажет о внедрении цифрового маркетинга.

«Нашему проекту около пяти лет. Мы помогаем другим предпринимателям анализировать, планировать, систематизировать данные, а также привлекать инвестиции и продавать бизнес», – поделился 24-летний бизнесмен Иван Шумилов.

Форум будет проходить с 4 по 6 марта. В первый день состоится закрытая образовательная программа для финалистов премии «Бизнес-Успех». Они смогут принять участие в мастер-классе от «Вконтакте», пройти стажировку от «Академии франчайзинга», поучаствовать в тренинге по бизнес-коммуникациям, встретиться с депутатами Госдумы.

Во второй день форума предпринимателей ждет двухэтапный конкурсный отбор. У амурских бизнесменов будет всего минута на презентацию своего проекта, после которой экспертная комиссия выберет 15 лучших бизнес-идей по различным номинациям.

Победителей ждут образовательные стажировки в крупных компаниях, мастер-классы от ведущих бизнес-экспертов, публикации в главных деловых СМИ, посещение международных выставок и семинаров.

Национальная премия «Бизнес-Успех» проводится уже 8 год, но Амурская область принимает участие впервые. «Бизнес-Успех» – это совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты Российской Федерации, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. Главная цель премии – стимулирование развития предпринимательской бизнес-среды и работы муниципалитетов.