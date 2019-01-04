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сегодня, 17:10 0

Амурчане стали призерами чемпионата ДФО по вольной борьбе

Амурчане стали призерами чемпионата ДФО по вольной борьбе
Фото: minsportamur.ru

Амурские спортсмены школы олимпийского резерва стали призерами чемпионата ДФО по вольной борьбе, который завершился в Нерюнгри 3 марта. На соревнованиях 116 представителей дальневосточных краев и областей боролись за призовые места, которые гарантируют путевку на чемпионат России.

6 первых мест взяли новоявленные дальневосточники – вольники из Бурятии. Хозяева чемпионата, якутские борцы были чуть менее удачливы – у них 4 золота.

Амурскую область на состязаниях представляли воспитанники школы олимпийского резерва, двое из них завоевали бронзовые награды – это Максим Дымченко (1990 года рождения) в весовой категории 79 килограммов (тренер Василий Покровских) и Максим Любянецкий (2000 года рождения), категория 86 килограммов (тренер Руслан Мухаметдинов).

За счет того, что Дальний Восток прирос новыми регионами, увеличилась турнирная квота для выхода на чемпионат России. Если раньше за редким исключением это гарантировало лишь первое место, то сейчас вся призовая тройка дальневосточного чемпионата выступит на главном турнире страны, который пройдет с 1 по 5 мая. Место проведения чемпионата будет определено позже, сообщает пресс-служба амурского минспорта.

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