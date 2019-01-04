Названа самая популярная вакансия в компании Apple

Специалист в области разработки программного обеспечения является самой популярной вакансией в компании Apple. Положение самых востребованных специалистов изменилось после того, как Apple поставила на разработку фирменных сервисов.

На втором месте – вакансия инженера. Специалисты по аппаратному обеспечению на протяжении длительного времени были самыми востребованными в компании, но в 2019 году на первое место вырвались программисты. Это связано с тем, что теперь создатели уделяют больше внимания созданию и улучшению фирменных сервисов.

Также в топе вакансий на третьем месте по спросу требуются менеджеры, а на четвертом продавцы для розничных магазинов. В нём же есть и дизайнеры. Часть новых программистов планируется привлечь к созданию нового программного обеспечения iOS 13. Помимо этого в компании занимаются совершенствованием фирменных сервисов, сообщает Life.ru.