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сегодня, 16:57 0

Названа самая популярная вакансия в компании Apple

Названа самая популярная вакансия в компании Apple
Фото: ru.depositphotos.com

Специалист в области разработки программного обеспечения является самой популярной вакансией в компании Apple. Положение самых востребованных специалистов изменилось после того, как Apple поставила на разработку фирменных сервисов.

На втором месте – вакансия инженера. Специалисты по аппаратному обеспечению на протяжении длительного времени были самыми востребованными в компании, но в 2019 году на первое место вырвались программисты. Это связано с тем, что теперь создатели уделяют больше внимания созданию и улучшению фирменных сервисов.

Также в топе вакансий на третьем месте по спросу требуются менеджеры, а на четвертом продавцы для розничных магазинов. В нём же есть и дизайнеры. Часть новых программистов планируется привлечь к созданию нового программного обеспечения iOS 13. Помимо этого в компании занимаются совершенствованием фирменных сервисов, сообщает Life.ru.

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#работа

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