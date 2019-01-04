На ремонт памятников к юбилею Победы в Приамурье потратят 25 миллионов рублей

Из бюджета Амурской области в 2019 году выделят 25 миллионов рублей на ремонт памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в войне с Японией 1945 года. Средства предоставят в виде субсидий органам местного самоуправления.

Соответствующие поправки в бюджет области одобрены на сессии Законодательного собрания Амурской области 27 февраля.

Предоставляться субсидии будут на конкурсной основе, который проведет государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. В первоочередном порядке средства будут направлены на благоустройство воинских захоронений, ремонт памятников, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

С учетом климатических особенностей региона все масштабные работы по ремонту памятников и благоустройству их территорий необходимо выполнить в течение года, сообщает пресс-служба областного правительства.