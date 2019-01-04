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сегодня, 16:34 0

В Благовещенске мошенники проворачивали аферы с жильем

В Благовещенске мошенники проворачивали аферы с жильем
Фото: pixabay.com

28 февраля Благовещенский городской суд вынес приговор двум жителям областного центра. Они были признаны виновными в мошенничестве с жильем.

Установлено, что в 2016 году горожане убедили знакомую оформить на них доверенность на квартиру в Благовещенске, с правом распоряжения. Представив в Росреестр ложную информацию и документы, злоумышленники незаконно оформили право собственности на жилье. Женщине был причинен ущерб в размере 3 миллионов рублей.

Аналогично в 2013 и 2014 годах мужчины воспользовались доверием двух амурчан, которые оформили на них доверенности. Горожане незаконно приобрели право собственности на земельный участок и дом. Потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму 13 миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, общий ущерб по уголовному делу составил 16 миллионов рублей.

В судебном заседании благовещенцы вину не признали. Суд назначил одному из злоумышленников 9 лет лишения свободы, второму – 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание им надлежит в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение поддерживала прокуратура Благовещенска.

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#криминал #происшествия #суды

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