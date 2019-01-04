Осужденная амурчанка отрицала причастность к убийству знакомой

Женщина была признана виновной в убийстве и угоне автомобиля. Как установил суд, будучи несовершеннолетней, осужденная на почве личных неприязненных отношений ударила знакомую кастетом в голову, а потом насмерть забила палкой.

Как сообщает прокуратура Амурской области, длительное время преступление было нераскрытым, пока в октябре 2017 года осужденная сама не рассказала о случившемся другой знакомой.

Кроме того, в июле 2017 года осужденная и ее приятель решили угнать автомобиль в Райчихинске, чтобы поехать на нем за коноплей. «Ночью злоумышленники обнаружили подходящий для поездки автомобиль, после чего девушка с помощью ножниц завела двигатель, а мужчина сел за руль. Покатавшись по поселку Широкий, молодые люди бросили автомобиль в кустах, так как пробили колеса», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Несмотря на то, что осужденная отрицала свою причастность к совершенному убийству, суд, исследовав все доказательства, представленные стороной обвинения, признал ее виновной и назначил по совокупности преступлений наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, защитник осужденной обжаловал его в Амурский областной суд. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала законным приговор Райчихинского городского суда, а жалобу защитника оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.