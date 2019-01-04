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сегодня, 16:26 1

Осужденная амурчанка отрицала причастность к убийству знакомой

Осужденная амурчанка отрицала причастность к убийству знакомой
Фото: www.amur.info

21-летняя жительница поселка Широкий города Райчихинска осуждена за убийство, совершенное в 2014 году. Будучи 16-летней девушкой, она насмерть забила знакомую. Осужденная не согласилась с приговором Райчихинского горсуда и обжаловала его в вышестоящую инстанцию – Амурский областной суд.

Женщина была признана виновной в убийстве и угоне автомобиля. Как установил суд, будучи несовершеннолетней, осужденная на почве личных неприязненных отношений ударила знакомую кастетом в голову, а потом насмерть забила палкой.

Как сообщает прокуратура Амурской области, длительное время преступление было нераскрытым, пока в октябре 2017 года осужденная сама не рассказала о случившемся другой знакомой.

Кроме того, в июле 2017 года осужденная и ее приятель решили угнать автомобиль в Райчихинске, чтобы поехать на нем за коноплей. «Ночью злоумышленники обнаружили подходящий для поездки автомобиль, после чего девушка с помощью ножниц завела двигатель, а мужчина сел за руль. Покатавшись по поселку Широкий, молодые люди бросили автомобиль в кустах, так как пробили колеса», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Несмотря на то, что осужденная отрицала свою причастность к совершенному убийству, суд, исследовав все доказательства, представленные стороной обвинения, признал ее виновной и назначил по совокупности преступлений наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, защитник осужденной обжаловал его в Амурский областной суд. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала законным приговор Райчихинского городского суда, а жалобу защитника оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия #Райчихинск #суды

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Комментарии
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  • Maliko

    Maliko
    13 минут назад

    Любому мужику впаяли бы лет 15, а не 6.

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